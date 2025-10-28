Мистериозна авария на Сахалин: Половината остров остана без ток и вода

Странна авария на Сахалин доведе до прекъсването на електрозахранването и водоподаването на цялата южна половина на острова вчера сутринта. Според властите причината е била скъсване на заземителен проводник на електропровода, свързващ две ключови подстанции - Централна и Южно-Сахалинска. Губернаторът на област Сахалин Валерий Лимаренко потвърди, че в 7:40 ч. сутринта местно време вчера токът е бил прекъснат навсякъде в южната част на острова.

Десетки населени места са останали без ток, включително регионалната столица Южно-Сахалинск. Също така в няколко области е било прекъснато и водоснабдяването. Без ток и вода едновременно са били Южно-Сахалинск, Далний, ​​Ново-Александровск, Новотроицкое.

Повече пояснения от регионалните власти няма. Лимаренко посочи по-късно, че Южно-Сахалинската ТЕЦ вече се готви да се включи обратно към мрежата, както и обеща до вечерта във вчерашния ден да бъде възстановено навсякъде електрозахранването.

