Войната в Украйна:

Мистериозна авария на Сахалин: Половината остров остана без ток и вода

28 октомври 2025, 11:41 часа 519 прочитания 0 коментара
Мистериозна авария на Сахалин: Половината остров остана без ток и вода

Странна авария на Сахалин доведе до прекъсването на електрозахранването и водоподаването на цялата южна половина на острова вчера сутринта. Според властите причината е била скъсване на заземителен проводник на електропровода, свързващ две ключови подстанции - Централна и Южно-Сахалинска. Губернаторът на област Сахалин Валерий Лимаренко потвърди, че в 7:40 ч. сутринта местно време вчера токът е бил прекъснат навсякъде в южната част на острова.

Десетки населени места са останали без ток, включително регионалната столица Южно-Сахалинск. Също така в няколко области е било прекъснато и водоснабдяването. Без ток и вода едновременно са били Южно-Сахалинск, Далний, ​​Ново-Александровск, Новотроицкое. 

Повече пояснения от регионалните власти няма. Лимаренко посочи по-късно, че Южно-Сахалинската ТЕЦ вече се готви да се включи обратно към мрежата, както и обеща до вечерта във вчерашния ден да бъде възстановено навсякъде електрозахранването.

Още: "Газпром" купува дела на Shell в Sakhalin Energy за 1 млрд. долара

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Електрозахранване ток Авария Русия водоподаване Сахалин
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес