Буданов разкри защо бе направен десантът на спецчастите в Покровск

Това беше едниствената ни възможност. Нищо друго нямаше да даде резултат. За пръв път началникът на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Кирило Буданов коментира въздушния десант на спецчастите в Покровск като поясни, че това е бил единственият начин да се обърне много трудната ситуация в града и да се укрепят украинските сили там.

По това време руското командване и по-конкретно началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов вече са докладвали на Путин, че градът е превзет. След операцията на украинските командоси руснаците рязко са спрели да говорят, че Покровск е паднал.

"Ситуацията в и около Покровск е изключително тежка. Но в същото време все още някак се държим... Защо беше необходима операцията тогава и как беше проведена (кацането на хеликоптера - бел.ред.)?

Тук трябва да разберете ситуацията в този момент. Нищо друго нямаше да проработи. Това, което направихме, ни позволи да спечелим ценно време, за да могат основните части на украинските въоръжени сили да се приближат до града, за да го подсилят, така да се каже. След това всички в Русия спряха да говорят за "превземането на града" и започнаха да говорят за "напредване", "успех" и "много боеве, водени в града", каза Буданов пред "Канал 24".

Той добави, че не е командвал лично операцията. "Командирът на поделението командваше операцията. Аз бях наблизо, помагах му с каквото можех", поясни той.

