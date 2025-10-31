Любопитно:

Молдова назначи проевропейския Мунтяну за министър-председател

Парламентът на Молдова одобри днес назначаването на проевропейския икономист Александру Мунтяну за нов министър-председател на страната, предаде Ройтерс. Мунтяну, който е и основател на инвестиционна фирма, досега не е заемал политическа длъжност. Той е работил извън страната в продължение на около 20 години.

По-рано президентът на Молдова Мая Санду подписа указ за назначаването му. Държавният глава предаде най-добри пожелания на Мунтяну за сформиране на правителство, което да спечели доверието на парламента и да отговори на очакванията на гражданите.

„Пожелавам му успех в съставянето на правителство, което да спечели доверието на парламента и да отговори на най-важните очаквания на гражданите: защита на мира, подготовка на страната за присъединяване към ЕС, укрепване на икономиката и повишаване на жизнения стандарт на хората“, заяви Мая Санду. Тази стъпка бележи началото на процеса на сформиране на новата изпълнителна власт, която трябва да бъде гласувана в парламента.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
