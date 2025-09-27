Молдова забрани на още една проруска партия да участва в утрешните избори

Централната избирателна комисия (ЦИК) на Молдова изключи проруската политическа партия "Велика Молдова" ("Молдова маре") от участие в утрешните парламентарни избори поради подозрения за незаконно финансиране. Решението е било взето късно снощи. Това е втората проруска партия, изключена в рамките на няколко дни преди изборите, на фона на опасения за предполагаема руска намеса в изборния процес.

Изключването на партията става след констатации на полицията, службите за сигурност и разузнаването, че тя е използвала незаконно финансиране и недекларирани чуждестранни средства, и е заподозряна, че е предоставяла пари на избирателите в опит да повлияе на изборния резултат, подчертава молдовската ЦИК. Предполага се, че партията е действала като наследник на предишната забранена формация, водена от проруския бизнес магнат Илан Шор, който е в изгнание.

Лидерката на "Велика Молдова" Виктория Фуртуна заяви, че решението е пристрастно и ще го обжалва, съобщава Молдпрес, цитирани от БТА.

Парламентарните избори утре се смятат за повратна точка за Молдова, бивша съветска република и страна кандидат за членство в Европейския съюз.

