Войната в Украйна:

Молдова забрани на още една проруска партия да участва в утрешните избори

27 септември 2025, 16:15 часа 537 прочитания 0 коментара
Молдова забрани на още една проруска партия да участва в утрешните избори

Централната избирателна комисия (ЦИК) на Молдова изключи проруската политическа партия "Велика Молдова" ("Молдова маре") от участие в утрешните парламентарни избори поради подозрения за незаконно финансиране. Решението е било взето късно снощи. Това е втората проруска партия, изключена в рамките на няколко дни преди изборите, на фона на опасения за предполагаема руска намеса в изборния процес. 

Изключването на партията става след констатации на полицията, службите за сигурност и разузнаването, че тя е използвала незаконно финансиране и недекларирани чуждестранни средства, и е заподозряна, че е предоставяла пари на избирателите в опит да повлияе на изборния резултат, подчертава молдовската ЦИК. Предполага се, че партията е действала като наследник на предишната забранена формация, водена от проруския бизнес магнат Илан Шор, който е в изгнание.

Лидерката на "Велика Молдова" Виктория Фуртуна заяви, че решението е пристрастно и ще го обжалва, съобщава Молдпрес, цитирани от БТА.

Още: Молдова избира Европа: Масов протест не иска да е руска платформа за хибридни атаки (ВИДЕО+СНИМКИ)

Парламентарните избори утре се смятат за повратна точка за Молдова, бивша съветска република и страна кандидат за членство в Европейския съюз.

Още: Немско издание: София опитва да приобщи българите в Молдова към европейската идея

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Молдова Парламентарни избори избори информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес