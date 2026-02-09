Атанас Атанасов: Не бива случаят „Петрохан“ да се използва за политически цели

Мистерията около трагедията „Петрохан“ продължава да поражда въпроси, версии и обществено напрежение, въпреки изнесената информация от властите на последната пресконференция. Темата коментира в „Лице в лице“ лидерът на ДСБ Атанас Атанасов, бивш ръководител на контраразузнаването. По думите му към този момент разследването все още не разполага с достатъчно яснота, за да бъде направена категорична оценка. „В правото има една максима – дайте ми фактите и ще ви дам правото. На този етап фактите не са достатъчни, за да се направи цялостна оценка на това, което се е случило“, заяви Атанасов.

Според него това, което се очертава засега, е „една тежка криминална аномалия на затворено общество“, като най-вероятната версия е „убийства и самоубийства между хората, които са били вътре“. Той подчерта, че при разследване на тежки престъпления е ключово да се изяснят „причините и условията, които са довели до това фатално развитие“.

Атанасов изрази недоумение от отсъствието на ключови институции на пресконференцията. „Направи впечатление, че присъстваха представители на прокуратурата и полицията, но къде беше главният секретар на МВР – висшата професионална длъжност в министерството, която координира действията между структурите“, попита той. По думите му ДАНС също е дала ограничена информация, въпреки че сигналите по случая са били адресирани именно до агенцията.

Лидерът на ДСБ предупреди да не се допуска политическа злоупотреба с трагедията. „Има превъзбуда в определени обществени кръгове. Това е изключително тежък случай без аналог в новата българска история, но трябва да сме внимателни, особено в предизборна кампания, да не се използва за политически нападки“, каза Атанасов.

Въпросите около Петрохан

Той заяви, че ще настоява за закрито заседание на ресорните парламентарни комисии с участието на МВР и ДАНС. Също така съобщи, че ще иска разсекретяване на документи, свързани със случая. „Трябва да се реши кое може да бъде разсекретено и кое - не. Възможно е да са намесени лица, които имат пряко отношение към националната сигурност. Не може всичко да бъде разсекретено“.

По отношение на версиите дали става дума за самоубийство или убийство, Атанасов беше категоричен, че окончателен отговор може да дадат само експертизите. „Истината ще излезе, когато приключат експертизите. Например натривките по ръцете ще покажат кой е боравил с оръжието и кой е стрелял“, обясни той.

Атанасов настоя за парламентарен контрол и изясняване на всички действия на институциите. „Народното събрание е висшият орган на държавната власт. По линия на парламентарния контрол трябва да се провери има ли пропуски в работата на институциите“, подчерта той.

Той постави и въпроса за финансовите средства и скъпото оборудване, за което се твърди, че е било използвано. „Трябва да се изясни откъде са средствата, кой е инвестирал и какви са били мотивите“, каза Атанасов, като добави, че „всичко е възможно“, но без доказателства всяка версия остава спекулация.

Атанасов коментира и опасенията за евентуално покровителстване. „Трябва да се изясни дали е имало покровителство и от кого. Това няма да е лесно, защото основните свидетели вече не са живи“, посочи той.

В заключение Атанасов подчерта, че обществото има право на пълна яснота. „Трябва час по час да се събират фактите, за да стане ясно какви са били причините да се стигне до тази ужасяваща криминална сага“, каза той.