Разбиха нелегален цех за лекарства край Пловдив, арестуваха двама чужденци

Незаконен цех за производство на медикаменти беше разкрит при полицейска операция край Пловдив. Задържани са двама чешки граждани – на 52 и 35 години. Акцията е проведена в петък, след като разследващите получили информация за нерегламентирана дейност в село Богданица. При претърсване на помещение, обособено като производствена база, служителите открили машина за пълнене на капсулни таблетки и голямо количество готова продукция.

Още: Разбиха мрежа за нелегална продажба на хормонални медикаменти

Част от лекарствата били съхранявани в чували в насипно състояние, а друга – пакетирана в блистери и кашони. Иззети са още прахообразно вещество, заготовки и други веществени доказателства.

По първоначални данни става дума за медикамент, предназначен за лечение на определено неврологично заболяване. Продукцията е била обозначена с търговската марка на световноизвестна фармацевтична компания, без необходимото разрешение от притежателя на правата.

Още: Правителството на Великобритания забрани "зомби медикамент"

По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на Районната прокуратура в Пловдив двамата мъже са привлечени като обвиняеми. Разследването продължава. Предстои да бъде установено точното количество на иззетите медикаменти, както и дали те са били разпространявани в България или в чужбина.

Още: Недостиг на лекарства: Британски фармацевти предупреждават за "кризисна точка"