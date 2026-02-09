Спорт:

Разбиха нелегален цех за лекарства край Пловдив, арестуваха двама чужденци

09 февруари 2026, 19:37 часа 154 прочитания 0 коментара
Разбиха нелегален цех за лекарства край Пловдив, арестуваха двама чужденци

Незаконен цех за производство на медикаменти беше разкрит при полицейска операция край Пловдив. Задържани са двама чешки граждани – на 52 и 35 години. Акцията е проведена в петък, след като разследващите получили информация за нерегламентирана дейност в село Богданица. При претърсване на помещение, обособено като производствена база, служителите открили машина за пълнене на капсулни таблетки и голямо количество готова продукция.

Още: Разбиха мрежа за нелегална продажба на хормонални медикаменти

Част от лекарствата били съхранявани в чували в насипно състояние, а друга – пакетирана в блистери и кашони. Иззети са още прахообразно вещество, заготовки и други веществени доказателства.

По първоначални данни става дума за медикамент, предназначен за лечение на определено неврологично заболяване. Продукцията е била обозначена с търговската марка на световноизвестна фармацевтична компания, без необходимото разрешение от притежателя на правата.

Още: Правителството на Великобритания забрани "зомби медикамент"

По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на Районната прокуратура в Пловдив двамата мъже са привлечени като обвиняеми. Разследването продължава. Предстои да бъде установено точното количество на иззетите медикаменти, както и дали те са били разпространявани в България или в чужбина.

Още: Недостиг на лекарства: Британски фармацевти предупреждават за "кризисна точка"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Арести Лекарства полиция медикаменти акция
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес