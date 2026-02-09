Разбира чак сега: Неочаквана истина за ролята на Майкъл Дъглас, за която спечели "Оскар"

Гордън Геко от "Уолстрийт" е образ, който завинаги променя кариерата на Майкъл Дъглас и се превръща в един от най-емблематичните персонажи в историята на киното. Символ на алчността, властта и моралния компромис на 80-те години, Геко изглежда сякаш е бил писан специално за него. Истината обаче се оказва по-различна – и самият Дъглас научава това чак след почти четири десетилетия.

Роля, в която влага сърцето си

Дълги години актьорът е вярвал, че е бил естественият избор на Оливър Стоун за ролята. Както често се случва в Холивуд, човек предпочита да мисли, че е бил "онзи единствен". Едва наскоро Дъглас разбира, че преди сценарият да попадне в ръцете му, ролята на Гордън Геко е била предложена на две от най-големите звезди на времето – Уорън Бийти и Ричард Гиър. И двамата отказват. Това е факт, който Дъглас не е знаел през цялото време, докато образът вече го е превърнал в носител на "Оскар".

"Не съм гледал филма изцяло от около 40 години… но наскоро видях статия, в която се казваше, че Оливър първо е отишъл при Уорън Бийти, който е отказал, а след това при Ричард Гиър, който също е отказал", разказа Дъглас пред Алиша Малоун на събитието TCM Classic Film Festival New York Pop-up x 92NY на 31 януари, цитират го от "People".

"Не знаех нищо от това, защото човек винаги обича да си мисли, че именно той е бил избраният", добави той.

Иронията е, че именно тази "втора възможност" се оказва съдбовна. Без да знае, че не е първият избор, Дъглас подхожда към ролята с пълна сериозност и отдаденост. Той вижда в сценария не просто история за пари и борсови сделки, а остра морална диагноза на една епоха. Това му позволява да изгради Геко не като карикатурен злодей, а като убедителен, хладнокръвен и плашещо реалистичен човек.

"Бях наистина щастлив и развълнуван да вложа сърцето си", казва той. "Не получаваш много добри роли в живота си.", коментира Дъглас.

Макар Стоун първоначално да е имал предвид Бийти и Гиър, когато е създавал ролята, именно съчетанието от личен опит и професионален усет на Дъглас придава автентичност на образа и води до изпълнение, което остава емблематично десетилетия по-късно.

Впоследствие Дъглас печели "Оскар" за най-добър актьор за ролята си в криминалния трилър от 1987 г.