Полицията в Шумен издирва 11-годишно дете (СНИМКА)

09 февруари 2026, 18:27 часа 287 прочитания 0 коментара
Полицията в Шумен издирва 11-годишно дете. Калоян Пейчев Казаков е в неизвестност е от 15:30 часа днес, когато е бил в района на кв. "Пети полк" и близките училища. Облечен е със синьо яке с черни ръкави, тъмно син анцуг, сиви маратонки с червено, носи черна раница с тъмно и светло сини шарки. Висок е около 145 см, късо подстриган.

От полицията отправят молба всички, които имат информация за местонахождението на 11-годишния Калоян, да подадат сигнал на телефони 112, 054 800-588 или в близкото полицейско управление.

Елин Димитров
