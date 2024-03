Мюсюлманите в Лондон започват Рамадан със страх (ВИДЕО)

Страховете им бяха засилени след скока в ислямофобията, предизвикан от войната на Израел срещу Газа и неотдавнашните прониквания в джамии.

От средата на февруари имаше поредица от инциденти в джамии в Лондон, включително проникване с взлом. Това се случи в момент, когато ислямофобските инциденти в Обединеното кралство са се утроили.

Тъй като повече мюсюлмани отиват в джамиите по време на Рамадан, включително за късно вечерните молитви тарави, има голяма нужда общността „да бъде много внимателна“, според Биби Рабия Хан, президент на Лондонското ислямско културно общество (LICS). ОЩЕ: Играха си с огъня: Деца в Газа намериха начин да се забавляват (ВИДЕО)

В отговор на въпроса на Анадолската агенция относно усилията за справяне с опасенията за безопасността по време на Рамадан, лондонската полиция коментира, че работи в тясно сътрудничество с представители на еврейските и мюсюлмански общности в столицата от 7 октомври.

Полицаите са изпратени, за да осигурят увереност и да разследват престъпленията в близост до религиозни училища, места за поклонение и в онези общности, където знаем, че нивата на безпокойство са най-високи, каза говорител на полицията в писмен отговор.

„За съжаление, въпреки засиленото присъствие на служители, видяхме значително увеличение на престъпленията от омраза в Лондон“, гласи изявлението. ОЩЕ: Започна Рамазан - месецът на опрощението, покаянието и милосърдието

