НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 02.02.26 - Мирните преговори за войната се отлагат с няколко дни

Изминаха 47 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Вторият кръг от тристранните преговори за прекратяване на войната в Украйна беше отложен за няколко дни след изненадваща среща през уикенда между руски и американски преговарящи във Флорида. Преговорите – между представители на Русия, Украйна и САЩ – се очакваха в неделя, 1 февруари, в Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства. Но в ранния следобед в неделя по украинско време президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи в социалните медии, че срещите са преместени за сряда и четвъртък, съобщава "The New York Times".