Осъдиха лекари за смъртта на милиардер по време на операция за уголемяване на пениса

Френски съд осъди двама лекари заради смъртта на операционната маса на белгийско-израелския милиардер Ехуд Арие Ланиадо по време на козметична операция за уголемяване на пениса през 2019 г. 65-годишният предприемач почина в частна клиника в центъра на Париж, а съдът определи смъртта му като убийство по непредпазливост. Причината за смъртта е медицинска грешка и неадекватна реакция при влошаващото се състояние на пациента, се посочва в съдебното решение.

Съдът е установил, че спешните служби са били извикани късно, а реанимационните мерки не са били предприети своевременно. Освен това хирургът е практикувала без да има лиценз във Франция, а директорът на клиниката не е имал необходимите медицински сертификати.

Директорът на клиниката е получил условна присъда от 15 месеца затвор и глоба от 50 000 евро, а хирургът - условна присъда от 12 месеца затвор и глоба от 20 000 евро. И двамата са лишени от правото да практикуват лекарската професия доживот.

Ланиадо, който приживе бе експерт по диаманти, е бил редовен клиент на клиниката. Той е получил сърдечен арест по време на процедурата, на която се е подложил на 2 март 2019 г. През 2015 г. Ланиадо продаде най-скъпия диамант в света, наречен "Синята луна на Жозефин", на Джоузеф Лау Луен Хунг, бизнесмен от Хонконг и осъден престъпник, за 48,4 милиона долара.

