"Fast Forever": Вин Дизел обяви грандиозния финал на "Бързи и яростни" (СНИМКА)

Вин Дизел отново форсира двигателите – и този път за последен път. Universal официално обяви, че следващият филм от култовата поредица "Бързи и яростни", озаглавен "Fast Forever", ще излезе по кината на 17 март 2028 г., слагайки финал на една от най-успешните екшън саги в историята на киното. Новината беше потвърдена и от самия Дизел, който сподели емоционална публикация в Instagram – снимка с покойния Пол Уокър от първия филм от 2001 г. "Никой не е казвал, че пътят ще е лесен… но той е наш. Път, който ни определи и се превърна в наше наследство. А наследството трае вечно", написа актьорът.

За четвърт век "Бързи и яростни" се превърна в най-печелившия и най-дълго продължаващ франчайз на Universal, с общи приходи от 7,3 милиарда долара. Най-успешният филм остава "Бързи и яростни 7" (2015), който спечели 1,5 млрд. долара в световния боксофис, докато последният – "Fast X" (2023), приключи с приходи от 704 млн. долара.

Поредицата отдавна надхвърли рамките на киното – тя се разшири с анимационен сериал и спиноф филма "Хобс и Шоу", доказвайки, че "Fast" е не просто филм, а глобален бранд.

Феновете чакат продължението още от май 2023 г., когато "Fast X" завърши с напрегнат клифхенгър. В последните минути Доминик Торето се спуска с колата си по стената на язовир и пада във водата заедно със сина си Брайън, докато се опитват да избягат от смъртоносния капан на злодея Данте, изигран от Джейсън Момоа. Филмът свършва рязко, действието спира в най-интересния момент, без да разберем какво ще стане нататък, а сцените след надписите загатват за грандиозното завръщане на Хобс в изпълнение на Дуейн Джонсън и Жизел, изиграна от Гал Гадот.

Край на една ера

Пътят към финала не беше лесен. Първоначално "Fast Forever" беше планиран за 2025 г., след това за 2026 г., но проектът се забави заради творчески и бюджетни решения между студиото и продуцентите, сред които Вин Дизел и Нийл Мориц. Така петгодишната пауза между филмите се превръща в най-дългата в историята на франчайза.

Още преди премиерата на "Fast X" Universal ангажира режисьора Луи Летерие ("Транспортер") за финалната част, а сценарият е поверен на Кристина Ходсън и Орен Узил.

През 2024 г. Дизел обяви, че поредицата ще "се върне у дома", като част от снимките ще се проведат в Лос Анджелис в подкрепа на местната икономика след опустошителните пожари, припомня "Variety". Той разкри и планове за продължение на късометражния филм "Los Bandoleros", което да свърже "Fast X" с финалния филм.

След години слухове, отлагания и тийзъри, всичко вече е официално. Дом Торето и неговото семейство ще поемат по последния си път през 2028 г., слагайки точка на една сага, която промени екшън киното завинаги.

