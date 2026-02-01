От Русия с любов: В досиетата "Епстийн" Путин се споменава над 1000 пъти

Джефри Епстийн е ръководел "най-голямата операция за примамване на жени в света" от името на КГБ, когато е набавял жени за мрежата си от сътрудници, смятат източници от разузнавателните служби. Публикуването на над три милиона нови документи, свързани с покойния сексуален престъпник, дава тежест на провокативните твърдения на висши служители от службите за сигурност, че Епстийн е работил за Москва и вероятно за Израел, когато е уреждал срещи за някои от най-влиятелните мъже в света.

Разсекретените данни включват 1056 документа, в които се споменава руският президент Владимир Путин, и 9629, в които се споменава Москва. Епстийн дори изглежда е успял да си осигури аудиенции при Путин след осъждането му през 2008 г. за набиране на деца за проституция. Източниците казват, че това би могло да обясни защо Епстийн изглеждаше да се радва на изключително богат начин на живот, несъответстващ на кариерата му на финансист, въпреки че няма документирани доказателства, свързващи Путин и неговите шпиони директно с незаконните дейности на Епщайн, пише "Daily Mail".

❗ Epstein Files Contain Over a Thousand Mentions of Putin



The British Daily Mail reports that Jeffrey Epstein himself may have been working for Moscow.According to sources cited by the outlet, Epstein brought young women from Russia into the United States to set up "honey… pic.twitter.com/ZfiBSevOgr — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026

Но източниците също твърдят, че докато американските служби за сигурност "наблюдаваха" руските връзки на Епстийн в продължение на години, техните британски колеги се колебаеха поради връзката му с принц Андрю.

Сред документите има имейл, в който се твърди, че Бил Гейтс е помолил един от съветниците на Епстийн да му предостави лекарства за лечение на полово предавани болести, причинени от "секс с руски момичета" – нещо, което той е отхвърлил като "напълно невярно". Открива се и документ, потвърждаващ октомврийския доклад на вестник "The Mail on Sunday", че Епстийн е предложил да запознае Андрю с "красива" 26-годишна рускиня през август 2010 г. – две години след осъждането на Епстийн.

Епстийн в света на международния шпионаж

Американски експерти по разузнаване смятат, че финансистът е бил въведен в света на шпионажа чрез бизнес сделки с Робърт Максуел, опозореният медиен магнат, който – подобно на Епстийн – е починал при неясни обстоятелства; в случая на Максуел тялото му е било намерено да плава в Атлантическия океан през 1991 г., като очевидно е паднало от яхтата му. Епстийн беше намерен обесен през 2019 г., но роднините му смятат, че е бил убит, за да бъде заглушен.

Снимка: Getty Images

Дъщерята на Максуел, Гилейн, излежава 20-годишна присъда за трафик на деца с цел сексуална експлоатация и други престъпления, свързани с връзката ѝ с Епстийн, с когото се предполага, че се е запознала скоро след смъртта на баща си. Източници от службите за сигурност твърдят, че Робърт Максуел е бил руски агент от 70-те години, когато е работил за екстрадирането на съветски евреи в Израел с участието на израелската разузнавателна служба Мосад.

В замяна, казват те, Максуел е изпирал руски пари в Запада – с помощта на Епстийн.Те смятат, че финансистът е бил представен на Максуел и КГБ от нефтен магнат, също на заплата от руското разузнаване. Разследвания на бизнес сделките на Робърт Максуел са разкрили връзки не само с КГБ и Мосад, но и с МИ6.

Американските служби за сигурност също смятат, че Епстийн е имал дългогодишни връзки с руската организирана престъпност, която може да го е изнудвала. Това би могло да обясни лекотата, с която изглеждаше способен да докарва "момичета" от Русия, пише "Daily Mail". Източник казва: "Имате Андрю, Бил Гейтс, Доналд Тръмп, Бил Клинтън и всички останали, поставени в компрометиращи позиции на остров, препълнен с технологии. Това е най-голямата операция за примамка в света. Американците се занимават с това от години, но нашите хора изглеждат по-разколебани по този въпрос, вероятно заради връзката с кралското семейство."

Топла връзка с Путин

Източник: kremlin.ru

Всички известни личности, споменати в досиетата, отричат да са извършили някакво престъпление. В шокиращ имейл, изпратен до Епстийн на 11 септември 2011 г., неизвестен сътрудник обсъжда "среща с Путин" по време на предстоящо пътуване до Русия. Лицето казва на Епстийн: "Говорих с Игор. Той каза, че последния път, когато беше в Палм Бийч, му казал, че имаш среща с Путин на 16 септември и че може да резервира билет за Русия, за да пристигне няколко дни преди теб."

Изглежда, че Епстийн е имал насрочена още една среща с Путин през 2014 г. В имейл до него японският предприемач Джой Ито съобщава на педофила, че друг американски милиардер на име Рийд Хофман, съосновател на уебсайта LinkedIn, не е могъл да се присъедини. "Здравей, Джефри", пише Ито. "Не успях да убедя Рийд да промени графика си, за да се срещне с Путин заедно с теб." Не е ясно дали тази среща е била осъществена.

Последващ имейл, изпратен от Ито, подсказва, че тя е била отменена, след като подкрепяни от Русия сили са свалили пътнически самолет на Malaysia Airlines над Украйна на 17 юли 2014 г., като са убили 298 души. Три дни по-късно Ито пише на Епщайн: "Лоша идея след самолетната катастрофа." Междувременно, в кореспонденцията от 2010 г. относно бившия херцог на Йорк, Епстийн казва на Андрю, че има "приятелка, с която мисля, че би ти харесало да вечеряш". Когато Андрю настоява за повече подробности, Епстийн отговаря: "Тя е на 26 години, рускиня, умна, красива, надеждна и да, има твоя имейл."

MoS разкри по-рано как тази жена, блондинка със сини очи, "не само е била малтретирана от Епстийн, но и е била трафикирана от него в продължение на много години", според нейния законен представител. А в друг имейл, изпратен през ноември 2010 г., Епсъийн пита лице дали се нуждае от руска виза, като добавя: "Имам контакт с приятел на Путин, да го попитам ли?".

Топла връзка с Тръмп

Снимка: Getty Images

Други съобщения разкриват, че Естийн твърди, че може да даде на Кремъл ценна информация за г-н Тръмп преди срещата на върха с Путин в Хелзинки. Финансистът изпраща съобщение на Торбьорн Ягланд, тогавашен генерален секретар на Съвета на Европа, в което предлага да предаде на Путин съобщение за това как да се справя с президента на САЩ. В размяна на съобщения от юни 2018 г. Епстийн посочва, че Виталий Чуркин, руският посланик в ООН, "разбира Тръмп след нашите разговори".

Той съветва г-н Ягланд, бившият министър-председател на Норвегия, да "предложи на Путин, че Лавров може да получи информация от разговорите с мен". Епстийн казал на Ягланд, че Тръмп "трябва да се види, че получава нещо". Ягланд отговорил, че ще се срещне с асистента на Лавров в понеделник и ще предаде съобщението. По-рано същия месец Епстийн изпраща съобщение и на Стив Банън, съюзник на Тръмп, за да му каже, че Ягланд ще се срещне с Путин и Лавров и след това ще пренощува в имението му в Париж.

Необичайните разговори се състоят преди символичната среща на върха в Хелзинки между Тръмп и Путин през юли 2018 г., по време на която американският президент настоя, че не смята, че Русия се е намесила в президентските избори през 2016 г.

Шпионин на Мосад

Друг документ разкрива, че ФБР е било предупредено, че Епстийн се смята за шпионин на Мосад. Доклад на шефовете на ФБР подчертава как източник е казал на агенцията: "Епстийн е бил близък с бившия министър-председател на Израел Ехуд Барак и е бил обучен като шпионин под негово ръководство". През юни 2013 г. Епстийн изпраща имейл на г-н Барак, в който пише: "Путин ще преструктурира екипа си през лятото, като ще остави само най-доверените си хора... повече информация по телефона или лице в лице".

Снимка: Getty Images

Анонимният източник на агенцията също така подчертава, че Епстийн е свързан с бившата лидерка на младежката организация на Путин, Маша Дрокова, бизнесдама от Сан Франциско, която някога е била пламенна поддръжничка на Путин като тийнейджърка и е участвала в документален филм, в който се целува с автократа. Източникът заключава, че компанията на г-жа Дрокова, Day One Ventures, е "в Силициевата долина, за да краде технологии". Той също така описва подробно как шпионинът от ФБР е обсъждал Естийн с г-жа Дрокова. "CHS и Дрокова разговаряха, но Дрокова изобщо не споменаваше за технологиите; вместо това, тя погледна CHS и каза: "Ти познаваше Епстийн, нали?" Тя каза, че Епстийн бил "чудесен човек" и че е много жалко това, което са му сторили."

През 2021 г. в книга на разследващия журналист Крег Унгер се твърди, че преди да стане президент, Тръмп е установил връзки с лагера на Путин чрез 15-годишното си приятелство с Епстийн. В "American Kompromat: How The KGB Cultivated Donald Trump" Унгер също твърди, че Епстийн е разчитал на руски сводници, които му доставяли много от момичетата, които той е малтретирал. Унгер смята, че ФСБ – наследникът на КГБ – може да е придобил материал за изнудване от многото видеоклипове, които Епстийн е записвал с известните си приятели и момичетата, пише още "Daily Mail".