Много жертви и ранени, след като руски дрон падна до автобус в Източна Украйна (СНИМКИ)

Десетки загинаха при руски удар с дрон близо до автобус в източна Украйна, съобщи официалният канал на ДТЕК - най-големият частен оператор на ТЕЦ-ове в Украйна. Предварителната информация сочи, че още седем души са ранени при удара в района на Павлоград, написа в Telegram ръководителят на регионалната военна администрация Олександър Ганжа. "Разследваме подробностите. В региона е в сила въздушна тревога", заяви още той.

Енергийната компания ДТЕК заяви, че превозното средство е превозвало нейни работници от мина в региона, като го нарече целенасочена атака. "Те са пътували след смяна", заяви в изявление най-голямата частна енергийна компания в Украйна и добави, че 15 души са загинали при атаката.

Непрестанни удари

"През деня агресорът не остави намира Никополския район. Обстрелваше с тежка артилерия, насочваше FPV-дронове към Никопол, Марганецки, Мировски, Покровски, Червоногригоровски общини. Пострадал е 72-годишен мъж. Той получи медицинска помощ. Ще се възстановява у дома. Повредени са почти две дузини частни къщи и един многофамилен дом. Разрушени са четири стопански постройки и оранжерия. Засегнати са няколко електропровода и газопровода. Врагът атакува и община Покровска в Синелниковския район. Разрушени са около петдесет частни къщи и учебно заведение", написа още Олександър Ганжа.

Припомняме, че по-рано през деня шестима души бяха ранени при удари с дронове по родилен дом в Запорожие, включително две жени, които са били на медицински прегледи, когато сградата е била ударена.

Междувременно, удар има и в руския град Белгород, след като местният губернатор Вячеслав Гладков обяви ракетна опасност. Издига се висок стълб дим, има неофициални данни, че пушекът бил от търговския център "МегаГрийн", но от вентилационната система и работата на отоплението, а няма попадение. Гладков все още не е коментирал в официалния си канал в Телеграм точно този случай, а изброява удари с дронове и нанесени от тях щети в села в Белгородска област, като казва, че има една жертва - мъж е починал в болница:

Russia's Belgorod hit by missile strike, local channels report. pic.twitter.com/Kuh8H5Zy29 — WarTranslated (@wartranslated) February 1, 2026

