02 февруари 2026, 00:11 часа 258 прочитания 0 коментара
Близо 700 жилища в Киев остават без отопление

Близо 700 жилища в столицата на Украйна Киев остават без отопление. Най-трудна е ситуацията в Соломенски и Печерски райони. Както съобщи в Telegram вицепремиерът по възстановяването на Украйна и министър на развитието на общностите и териториите Олексий Кулеба, работата по възстановяване на топлоснабдяването в столицата продължава след аварията в електропреносната мрежа.

„От вчера вечерта отоплението е възстановено в над 2700 жилища. Други 693 обаче остават без отопление. Някои от тях бяха загубени след последния вражески обстрел. Положението е най-критично в Соломенски и Печерски район. Усилията по възстановяването продължават“, каза Кулеба.

Същевременно, според него, днес в работата са включени допълнително 114 екипа и над 500 работници, сред които и специалисти от други региони и Укрзализница. В същото време бяха разположени 69 мобилни котелни за болници, родилни домове и центрове за подкрепа на „Непобедимост“. Както добави Кулеба, водоснабдяването и канализацията в града функционират нормално.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Киев Отопление електричество руски удари война Украйна
