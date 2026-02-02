Близо 700 жилища в Киев остават без отопление

Близо 700 жилища в столицата на Украйна Киев остават без отопление. Най-трудна е ситуацията в Соломенски и Печерски райони. Както съобщи в Telegram вицепремиерът по възстановяването на Украйна и министър на развитието на общностите и териториите Олексий Кулеба, работата по възстановяване на топлоснабдяването в столицата продължава след аварията в електропреносната мрежа.

Още: Парадокс по руски: Няма да атакуваме Киев една седмица, но тя изтича след два дни

„От вчера вечерта отоплението е възстановено в над 2700 жилища. Други 693 обаче остават без отопление. Някои от тях бяха загубени след последния вражески обстрел. Положението е най-критично в Соломенски и Печерски район. Усилията по възстановяването продължават“, каза Кулеба.

Още: "Очакваме споразуменията да бъдат изпълнени": Зеленски за обявеното спиране на ударите по Киев и други градове (ВИДЕО)

Същевременно, според него, днес в работата са включени допълнително 114 екипа и над 500 работници, сред които и специалисти от други региони и Укрзализница. В същото време бяха разположени 69 мобилни котелни за болници, родилни домове и центрове за подкрепа на „Непобедимост“. Както добави Кулеба, водоснабдяването и канализацията в града функционират нормално.

Още: Зеленски с нови критики към Европа: Защо ракетите идват ден след като Русия вече ни е потопила в мрак?