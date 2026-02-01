Манчестър Сити профука два гола аванс и направи огромна услуга на Арсенал

Манчестър Сити допусна чутовна издънка във Висшата лига, след като профука два гола преднина, а по този начин направи огромна услуга на лидера в класирането – Арсенал. В двубой от 24-ия кръг на английското първенство „гражданите“ направиха 2:2 като гост на Тотнъм, въпреки че водеха с 2:0 на полувремето. Попаденията за гостите бяха дело на Шерки и Семеньо. За „шпорите“ точен на два пъти бе Доминик Соланке.

Манчестър Сити водеше с 2:0 на почивката

Манчестър Сити стартира вихрено двубоя и поведе още в 11-ата минута. Ерлин Холанд изведе Шерки на добра позиция и той с много прецизен удар се разписа. Малко по-късно норвежецът можеше да отбележи втори гол, но опитът му да прехвърли стража на „щпорите“ мина над вратата.

Минута преди края на редовното време на първата част гостите стигнаха до второ попадение. Бернардо Силва се възползва от грешка в отбраната на Тотнъм и намери Семеньо, който бе точен за 2:0.

Доминик Соланке се превърна в герой за Тотнъм

В началото на второто полувреме Тотнъм върна едно попадение. Доминик Соланке бе изведен зад защитата на „гражданите“ и стреля, топката се чукна в крака на Марк Гехи и влетя в мрежата на Джанлуиджи Донарума.

Голът даде допълнително самочувствие на домакините и в 70-ата минута те стигнаха до изравнителен гол. Галахър намери Соланке в наказателното поле на Манчестър Сити и той с акробатичен удар матира Донарума. До края на срещата повече попадения не паднаха и двата тима трябваше да се задоволят с равенството.

Класирането във Висшата лига

След равенството Манчестър Сити остава на второ място във временното класиране във Висшата лига с 47 точки – на шест зад лидера Арсенал. Тотнъм пък се намира на 15-та позиция в подреждането с 29 пункта в актива си.

