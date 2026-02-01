Германия харчи повече пари за отбрана отвсякога: Пълен списък с новите оръжия

В момента германската армия харчи щедро. През тази година тя разполага с над 108 милиарда евро - гигантска сума, с каквато Бундесверът никога досега не е разполагал. Тези пари идват от федералния бюджет и от специални фондове, за които държавата тегли кредити.

С тези пари германската армия, при която десетилетия наред само се пестеше, трябва отново да стане напълно боеспособна. При това възможно най-бързо, тъй като според оценката на военния министър Борис Писториус още през 2029 година Русия може да е в състояние да атакува територията на НАТО=

Какво купува Бундесверът с тези милиарди? И колко добре върви бързото превъоръжаване? Ето няколко примера:

За първи път бойни дронове за Бундесвера

Дълго време Бундесверът се въздържаше от бойни дронове – за тяхното закупуване липсваше политическа воля. Войната в Украйна , в която дроновете са решаващ фактор, доведе до промяна в мисленето в Германия . За първи път в историята си Бундесверът поръчва тази година няколко хиляди бойни дронове.

В конкуренцията между доставчиците младите технологични компании са с една крачка напред: стартиращите компании Stark Defence от Берлин и Helsing от Мюнхен ще получат поръчки - и двете на стойност до 300 милиона евро. Прототипите на конкурента "Райнметал" не убедиха инспекторите на германската армия.

Закупуват се дронове камикадзе, наричани на жаргон Loitering Munition. Дроновете, оборудвани с бойни глави, се разбиват в целта и се самоунищожават. С тях ще бъде оборудвана например бригадата на Бундесвера в Литва, изпратена там с цел да укрепи източния фланг на НАТО.

Незадоволителна противодроновата отбрана

Бундесверът има какво да наваксва и в областта на противовъздушната отбрана срещу дронове . Комбинация от различни оръжия за противодействие трябва да запълни пропуските. Спектърът варира от устройства за смущаване на сигнала до системата за противовъздушна отбрана Skyranger 30, която може да се бори и с рояци от дронове, поради което я наричат още "убиец на дронове".

Тази ПВО-система, произвеждана от германския оръжеен концерн "Райнметал", се очаква с особено нетърпение, тъй като полетите на подозрителни дронове над Германия, включително над военни обекти, се увеличават. Тя обаче може да бъде доставена едва през 2028 година. Skyranger ще бъде основната оръжейна система на новосъздадената противовъздушна отбрана на сухопътните войски. През 2012 тази единица беше разпусната, защото по това време се смяташе, че вече не е необходима.

Новите лазерни оръжия, които сега военноморските сили искат да закупят, също са предназначени за отбрана срещу дронове. Такова лазерно оръжие, разработено от оръжейните компании "Райнметал" и MBDA, вече е преминало тестовата фаза и също е в списъка с новите покупки на германската армия.

Снимка: Getty images

Големи поръчки към американски концерни

Въпреки че германската армия закупува новото си оборудване предимно от германски и европейски оръжейни компании, някои големи поръчки се възлагат на американски концерни. Например за стелт изтребителя F-35A, който се счита за най-модерния боен самолет в света. Федералното правителство е поръчало 35 броя от американския оръжеен гигант "Локхийд Мартин". Цената на цялостния пакет, включително въоръжение и резервни части, е близо десет милиарда евро.

Една от причините за този избор е, че в случай на нужда F-35 могат да бъдат въоръжени с американски атомни бомби. Досега тази роля се изпълняваше от самолетите "Торнадо" на германската армия, които в близко бъдеще ще бъдат извадени от употреба, тъй като вече са остарели. По този начин германският авиопарк от F-35 ще стане част от ядрения щит на НАТО над Европа.

Освен това Бундесверът закупува 60 тежки транспортни хеликоптера CH-47 "Чинук" от американския авиационен и оръжеен концерн "Боинг". Според военновъздушните сили в Европа няма конкурентен продукт с подобни характеристики. Разходите възлизат на 7,3 милиарда евро.

"Боинг" е производител и на морския разузнавателен самолет P-8A "Посейдон", който благодарение на най-модерната сензорна техника може да наблюдава големи морски райони и да открива подводници. Първият самолет беше доставен на германския флот през есента. Според министъра на отбраната Борис Писториус морският разузнавателен самолет може да бъде принос на Германия за по-добро наблюдение на водите около Гренландия в рамките на мисия на НАТО.

Новост за Бундесвера: проектът Uranos KI

Изкуственият интелект (ИИ) е неразделна част от съвременните оръжейни системи. Значението му нараства, което се вижда от проекта Uranos KI, с който ще бъде оборудвана германската армия в Литва. На източния фланг на НАТО е необходимо да се наблюдават големи пространства – и тук много може да помогне изкуственият интелект, с помощта на който могат да се анализират големи количества данни, получени чрез различни сензори. Това би могло да улесни например откриването на вражески дронове.

Министерството на отбраната пази в тайна подробностите по проекта и има основателни причини за това.

Фрегата F126: един много престижен проект, създаващ проблеми

Случаят с новата фрегата F126 показва, че не всички скъпи големи поръчки протичат гладко. Проектът за най-големия боен кораб на военноморските сили беше посрещнат с еуфория, но се оказа, че главният изпълнител, нидерландската корабостроителница Damen Naval, не успява да изпълни плановете. Според съобщения в медиите дотук в новата фрегата F126 са инвестирани около 1,8 милиарда евро и политици от опозицията се опасяват, че проектът може да се превърне в "милиардна яма".

Сега германското предприятие Naval Vessels Lürssen (NVL) трябва да поеме поръчката и да спаси това, което все още може да бъде спасено. Тъй като военноморските сили се нуждаят спешно от нови фрегати поради ангажиментите си в НАТО, се планира временно решение: германската армия иска да закупи допълнителни фрегати от типа MEKO A-200 от TKMS, най-големия производител на военноморски кораби в Германия. Тъй като този модел вече е произведен за износ, плановете са готови. Но това "временно решение" естествено струва допълнително – Бундестагът вече одобри 7,8 милиарда евро за тази цел през миналата година.

Нови униформи за Бундесвера

В края на миналата година Бундестагът одобри и значителна сума за нови униформи и лично оборудване – за общо 460 000 войници. Критиците попитаха дали това не е прекалено. В крайна сметка германската армия в момента наброява 184 000 войници. Очаква се обаче тя да нарасне значително – до 460 000 мъже и жени, включително резервистите. Това може да отнеме години, но в такъв случай ще има достатъчно бойни униформи. Когато новите войници постъпят на служба, "не можем да ги обличаме временно в тренировъчни екипи", обясни министърът на отбраната Борис Писториус.

Източник: "Дойче веле"

