Оставката на Румен Радев:

Зеленски отправи пак предупреждение за Европа с мисълта, че малко го чуват (ВИДЕО)

01 февруари 2026, 10:50 часа 560 прочитания 0 коментара
Зеленски отправи пак предупреждение за Европа с мисълта, че малко го чуват (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски даде много запомнящ се отговор на въпроса дали Европа е готова за война с Русия. Той го стори в интервю за Чешкото национално радио, в което бяха засегнати много важни въпроси в контекста на войната в Украйна.

Още: Русия не може да победи, Украйна също не може: Руски регионален депутат поиска край. Нов рекорд на руски пехотни атаки за 24 часа (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не искам да съм човекът, който сплашва, но ние живеем в условията на война, с ежедневни трагедии. Въпросът е Европа готова ли е за това? Готови ли са хората там да им се случи нещо подобно? Ние не бяхме готови. Никой не е вярвал, че съседите ни ще окупират наша територия и ще водят такава война. Така че готова ли е Европа и какво ще направи? Задавам този въпрос отвреме-навреме на своите европейски колеги. Никога не съм получил отговор – никога. Извън "трябва да се приготвим" и "не знаем". Мисля че е предизвикателство и дай Боже, никога да не се случва, но ми се струва, че Русия задава същите въпроси (към Европа) и знае отговора":

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Володимир Зеленски война Украйна война Русия НАТО
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес