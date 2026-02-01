Зеленски отправи пак предупреждение за Европа с мисълта, че малко го чуват (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски даде много запомнящ се отговор на въпроса дали Европа е готова за война с Русия. Той го стори в интервю за Чешкото национално радио, в което бяха засегнати много важни въпроси в контекста на войната в Украйна.
"Не искам да съм човекът, който сплашва, но ние живеем в условията на война, с ежедневни трагедии. Въпросът е Европа готова ли е за това? Готови ли са хората там да им се случи нещо подобно? Ние не бяхме готови. Никой не е вярвал, че съседите ни ще окупират наша територия и ще водят такава война. Така че готова ли е Европа и какво ще направи? Задавам този въпрос отвреме-навреме на своите европейски колеги. Никога не съм получил отговор – никога. Извън "трябва да се приготвим" и "не знаем". Мисля че е предизвикателство и дай Боже, никога да не се случва, но ми се струва, че Русия задава същите въпроси (към Европа) и знае отговора":
