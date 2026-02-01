Съветник на Фицо подаде оставка: Името му присъства 346 пъти в досиетата Епстийн

Мирослав Лайчак, съветникът по националната сигурност на словашкия премиер Роберт Фицо, подаде оставка, след като името му се появи във файлове от досиетата Епстийн, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

Лайчак е споменат с името си 346 пъти в обнародваните документи, отделно е споменат още над 700 пъти с прякора си Миро, съобщи словашкото издание Dennikn. Публикуваните материали разкриват приятелски разговори, които е водил за "момичета" с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г.

Само няколко дни по-рано, Лайчак отрече пред портала 360tka, да е обсъждал някога жени с покойния американски финансист. "Жените никога не са били част от нашата комуникация. Абсолютно никога", заяви той тогава. Ден по-късно пък каза пред TASR, че не помни разговорите след толкова време и не може да потвърди автентичността на съобщенията.

