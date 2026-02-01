Учени: Хората, които ядат месо, може да доживеят 100 години, но има една уловка

Според скорошно проучване, хората, които не ядат месо, може да имат по-малък шанс да достигнат 100-годишна възраст в сравнение с тези, които ядат месо. Но преди да преосмислите вегетарианската си диета, трябва да знаете, че тези резултати не са толкова еднозначни, колкото изглеждат на пръв поглед. Изследването проследява над 5000 възрастни китайци на 80 и повече години, които са участвали в Китайското проучване за дълголетие и здраве, национално представително проучване, започнало през 1998 г. Към 2018 г. хората, които следват диети без месо, са по-малко склонни да станат столетници в сравнение с месоядците.

Снимка: iStock

На пръв поглед това изглежда в противоречие с десетилетия на изследвания, показващи, че растителните диети са полезни за здравето. Вегетарианските диети, например, са последователно свързвани с по-нисък риск от сърдечни заболявания и инсулт, диабет тип 2 и затлъстяване. Тези ползи се дължат отчасти на по-високия прием на фибри и по-ниската консумация на наситени мазнини. И така, какво се случва? Преди да се правят категорични заключения, трябва да се вземат предвид няколко важни фактора, пише "Science Alert".

Нуждите на тялото ви се променят с възрастта

Това проучване се фокусира върху възрастни хора на 80 и повече години, чиито хранителни нужди се различават значително от тези на по-младите хора. С напредването на възрастта физиологичните изменения променят както количеството храна, което консумираме, така и хранителните вещества, от които се нуждаем. Енергийният разход намалява, а мускулната маса, плътността на костите и апетитът често отслабват. Тези промени увеличават риска от недохранване и слабост.

Снимка: iStock

Повечето доказателства за ползите за здравето от диетите, които изключват месото, произтичат от проучвания на по-млади възрастни, а не на слаби възрастни хора. Някои проучвания показват, че по-възрастните хора, които не ядат месо, са изложени на по-висок риск от фрактури поради по-ниския прием на калций и протеини. В по-късна възраст приоритетите в храненето се променят. Вместо да се фокусираме върху предотвратяването на дългосрочни заболявания, целта става поддържането на мускулната маса, предотвратяването на загуба на тегло и гарантирането, че всяка хапка доставя достатъчно хранителни вещества.

Още: По празници сме се хранили с кучешко месо: Как българите са си угаждали преди 2500 г.

Следователно, резултатите от проучването може би отразяват предизвикателствата, свързани с храненето в напреднала възраст, а не някакви присъщи проблеми на растителните диети. Важно е да се отбележи, че това не намалява добре установените ползи за здравето от тези диети за по-млади и по-здрави възрастни.

Снимка: iStock

Ето една важна подробност: по-ниската вероятност за достигане на 100 години сред хората, които не ядат месо, е наблюдавана само при участниците с поднормено тегло. При възрастните хора с нормално тегло не е установена такава връзка. Поднорменото тегло в напреднала възраст вече е силно свързано с повишен риск от слабост и смърт. Следователно телесното тегло изглежда е ключов фактор за обяснението на тези резултати.

Още: Големите лъжи за храненето: Онколог разкрива важни тайни

Струва си да се помни, че това е наблюдателно проучване, което означава, че показва връзки, а не причинно-следствени връзки. Само защото две неща се случват едновременно, не означава, че едното е причина за другото. Резултатите също така съответстват на така наречения "парадокс на затлъстяването" при стареенето, при който малко по-високото телесно тегло често се свързва с по-добра преживяемост в по-късна възраст.

Снимка: iStock

Забележително е, че намалената вероятност да се достигне 100-годишна възраст, наблюдавана при хората, които не ядат месо, не е била очевидна при тези, които са включвали риба, млечни продукти или яйца в диетата си. Тези храни осигуряват хранителни вещества, които са от съществено значение за поддържането на здравето на мускулите и костите, включително висококачествени протеини, витамин В12, калций и витамин D.

Още: Защо жените живеят по-дълго от мъжете: Учени с теория

Възрастните хора, които следват тези диети, имат същата вероятност да доживеят до 100 години, както и тези, които ядат месо. Изследователите предполагат, че включването на умерени количества храни от животински произход може да помогне за предотвратяване на недохранването и загубата на чиста мускулна маса в много напреднала възраст, в сравнение с диетите, съставени изцяло от растителни храни.

Какво означава това за здравословното стареене

Снимка: iStock

Вместо да се фокусираме върху това дали една диета е по-добра от друга, ключовото послание е, че храненето трябва да бъде съобразено с вашия етап от живота. Енергийните нужди намаляват с възрастта (поради намаления разход на енергия в покой), но някои нужди от хранителни вещества се увеличават.

Още: Този витамин може да забави стареенето на клетките – ето как

Възрастните хора все още се нуждаят от достатъчно протеини, витамин В12, калций и витамин D – особено за да запазят мускулната маса и да предотвратят слабостта. В по-напреднала възраст предотвратяването на недохранването и загубата на тегло често става по-важно от дългосрочната профилактика на хроничните заболявания. Растителните диети все още могат да бъдат здравословен избор, но може да се наложи внимателно планиране и, в някои случаи, добавки, за да се гарантира адекватно хранене, особено в по-късна възраст.

Още: Хората, които живеят край морето, са по-дълголетни и по-здрави

В крайна сметка, нашите хранителни нужди на 90 години могат да изглеждат много различни от тези на 50 години, и съветите за хранене трябва да отразяват тези промени през целия живот. Това, което работи за вас сега, може да се наложи да бъде коригирано с напредването на възрастта – и това е напълно нормално, пише още "Science Alert".