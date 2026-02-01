Войната в Украйна:

Нечовешко: Русия атакува с дрон родилен дом в Запорожие (ВИДЕО)

01 февруари 2026, 14:33 часа 298 прочитания 0 коментара
Руските сили нанесоха удар по родилен дом в южния град Запорожие на 1 февруари, ранявайки най-малко шестима души, съобщи губернаторът Иван Федоров. Той сподели кадри от мястото, на които се вижда повредена сграда с разбити прозорци и издигащ се дим. Сред ранените има две жени, които са били на преглед, когато е настъпила руската атака, каза Федоров, цитиран от "Kiyv Independent".

"Ударът по родилния дом е поредното доказателство за война, водена срещу живота", заяви губернаторът. По време на пълномащабната война Русия многократно е нанасяла удари по родилни домове, наред с атаки срещу друга гражданска инфраструктура. През 2022 г. руските сили нанесоха удар по родилно отделение във Вилнянск в област Запорожие, като убиха момченце на два дни. 

Последната атака срещу Запорожие дойде в момент, в който Русия засилва офанзивата си в южния регион, като редовно провежда атаки в района.

В очакване на мирните преговори 

Атаката се случва на фона на продължаващите усилия за договаряне на мирно споразумение между Украйна, САЩ и Русия, които трябваше да се състоят на 1 февруари, но ще се случат на 4 и 5 февруари в Абу Даби. Тъй като атаката на Москва доведе енергийната система на Украйна до криза, американският президент Доналд Тръмп обяви на 29 януари, че руският президент Владимир Путин е съгласен да спре атаките срещу украински градове за една седмица. По-късно обаче Москва заяви, че това ще важи само за Киев и ще продължи до 1 февруари, точно преди следващата студена вълна.

Яна Баярова
