Солена вода тече от чешмите на гръцки остров

Проблемите с водата не подминават нашата южна съседка Гърция. Водната криза на остров Егина навлиза в своя втори месец. От 20 декември жителите на острова използват солени подземни води и изглежда, че от чешмите им тече солена вода, става ясно от материал на гръцкото издание Kathimerini. Това се случва след като подводният тръбопровод, свързващ ги с водоснабдяването на Атина, се повреди за трети път от 2022 г.

Регионалните власти установиха, че водата е недостатъчно хлорирана и съдържа микроорганизми. Кметът Янис Зорбас заяви, че резервите са изчерпани на 20 декември, което е принудило хората да разчитат на местни кладенци.

„Все едно да строиш магистрала и сега да търсиш страничен път, защото главният път продължава да се затваря“, каза Зорбас.

Тръбопроводът и неговия ремонт

Тръбопроводът на стойност 24,7 милиона евро, простиращ се на 14 километра на дълбочина до 90 метра, свърза Егина с континенталната водопроводна мрежа в началото на 2022 г., слагайки край на зависимостта от скъпи цистерни за вода.

Последното спукване е станало на дълбочина 48 метра, където през 2024 г. са извършени временни ремонти.

Изпълнителят се е съгласил с решение за ремонт, включващо закотвен „пръстен" и е довел осем водолази и оборудване, в очакване на подходящи метеорологични условия. Работата отнема 15 дни, а водолазите могат да работят само по 10 минути дневно на тази дълбочина.