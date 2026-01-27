Любопитно:
НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 26.01.26 - САЩ с нова атака срещу ЕС заради сделка с Индия и руския петрол

Изминаха 47 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

"Те финансират война срещу самите себе си". С тези думи министърът на финансите на САЩ Скот Бесент атакува Европа и лидерите ѝ заради готвеното споразумение за свободна търговия с Индия. Историческата стъпка идва на фона на американските мита и заплахите на президента Доналд Тръмп да завземе европейска територия, а именно принадлежащата на Кралство Дания Гренландия. Според Бесент обаче бъдещо споразумение по оста Брюксел-Ню Делхи ще е удар по европейците във връзка с войната на диктатора Владимир Путин в Украйна.

