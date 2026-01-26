В Кремъл заявиха, че 250 000 ветерани, завърнали се от „специалната военна операция“ - терминът, с който Кремъл нарича войната срещу Украйна, са безработни. До момента държавните агенции отказваха да предоставят официално тези данни.

Началникът на управлението на президента по обществени проекти Сергей Новиков на 23 декември 2025 г. съобщи, че около 250 000 военни, върнали се от фронта, нямат работа. За това писаха няколко официални издания, включително и държавната агенция РИА „Новости“. Новиков заяви, че хората са се върнали от войната, не работят, харчат получените плащания или „се занимават с други дейности“, и властите „трябва да се занимаят с това“.

По-късно обаче РИА „Новости“, „Коммерсант“, сайтовете „Ридус“ и „Царьград“ изтриха или промениха тази информация. РИА „Новости“ дори промени заглавието си от „Около 250 000 ветерани от СВО остават без работа, заяви Новиков“ на „Десетки хиляди ветерани от СВО остават без работа, заяви Новиков“. На това обърна внимание Faridaily, като според неназован източник на изданието, новината е била коригирана „по нареждане отгоре“.

