"Европейците финансират война срещу самите себе си": САЩ в атака заради сделката ЕС-Индия и руския петрол (ВИДЕО)

"Те финансират война срещу самите себе си". С тези думи министърът на финансите на САЩ Скот Бесент атакува Европа и лидерите ѝ заради готвеното споразумение за свободна търговия с Индия. Историческата стъпка идва на фона на американските мита и заплахите на президента Доналд Тръмп да завземе европейска територия, а именно принадлежащата на Кралство Дания Гренландия. Според Бесент обаче бъдещо споразумение по оста Брюксел-Ню Делхи ще е удар по европейците във връзка с войната на диктатора Владимир Путин в Украйна.

"Съединените щати са направили много по-големи жертви от европейците. Наложихме 25% мита върху вноса на руски петрол в Индия (мита на САЩ срещу Индия като реакция на вноса, с добавените 25% те станаха общо 50 на сто - бел. ред.). И какво се случи миналата седмица? Европейците подписаха за търговско споразумение с Индия", каза финансовият министър на Щатите пред ABC.

"Руският петрол отива в Индия, там се рафинира, а след това Европа купува тези петролни продукти. В крайна сметка те финансират война срещу себе си", смята Скот Бесент.

Търговското споразумение ЕС-Индия

Докато САЩ заявиха, че високите мита имат за цел да разубедят Индия да купува руски суров петрол, изглежда, че ЕС е възприел различен подход, за да откъсне Ню Делхи от орбитата на Москва – повече търговия и по-силни връзки в областта на отбраната.

На среща на високо равнище в южноазиатската страна тази седмица се очаква ЕС и Индия да финализират споразумение за свободна търговия и да подпишат ново партньорство в областта на сигурността и отбраната. Това ще е третото подобно споразумение между ЕС и азиатска страна след сделките с Япония и Южна Корея. Споразумението ще е между Европейския съюз - най-големия единен пазар в света, и Индия - най-бързо растящата голяма икономика на планетата.

След като бъде подписан и ратифициран от Европейския парламент - процес, който може да отнеме поне една година, - договорът може да разшири двустранната търговия и да повиши индийския износ на стоки като текстил и бижута, които от края на август са обложени с 50% мита от САЩ.

Селското стопанство и млечните продукти са изключени от споразумението. Индия се съпротивлява на исканията на ЕС да премахне митата върху повече от 95% от стоките, като сигнализира, че ще се доближи до 90%.

Снимка: индийският премиер Нарендра Моди, Kremlin.ru

Автомобилите, виното и спиртните напитки остават чувствителна тема. Индия обмисля поетапни намаления или ограничени квоти вместо рязко намаляване на митата, като се позовава на рисковете за местното производство.

Индия иска статут на „сигурност на данните“ съгласно правилата на ЕС за данните, по-лесно придвижване на професионалистите и облекчение от двойни социалноосигурителни плащания.

ЕС търси по-широк достъп до финансовите и правните услуги на Индия и ангажименти в областта на труда, околната среда и интелектуалната собственост.

Договорът ще бъде деветото търговско споразумение на Индия за четири години, което отразява усилията на Ню Делхи да си осигури достъп до пазара в период, в който световната търговия се основава все повече на протекционизъм, пише Reuters.

За ЕС споразумението подкрепя диверсификацията на веригата за доставки и намалява зависимостта от Китай, като същевременно се възползва от бързо растящата икономика на Индия, която възлиза на 4,2 трилиона долара.

