Русия вижда Латвия като предвоенна Украйна: Латвийското разузнаване с плашеща оценка

Бюрото за защита на Конституцията на Латвия (SAB) - държавна служба за разузнаване и контраразузнаване - публикува некласифицирана част от годишния си доклад за 2025 г. и предупреди, че Русия може да се опита да повлияе на парламентарните избори в Латвия през тази година. Наред с оценката си за миналата година, SAB представи и прогноза за развитието на текущите проблеми в областта на сигурността.

Заплаха за сигурността от Русия

"През последните няколко години възприятието на Москва за Запада като екзистенциална заплаха за управляващия режим само се засили (...) Русия счита, че вече е влязла в пряка конфронтация със Запада: борбата се води не само в Украйна, но и в глобален и идеологически план (...) Засиленото възприятие на заплахата от страна на Русия означава значително увеличение на заплахите за сигурността на Европа".

Още: Латвия разследва пореден случай на скъсан от кораб кабел в Балтийско море

SAB съобщи, че Русия продължава да използва и постоянно да адаптира съществуващите хибридни инструменти, като същевременно разработва нови, за да разшири влиянието си и да реализира плановете си.

Един от все по-често използваните инструменти е употребата на правни механизми на международната сцена за дискредитиране на Латвия и за поддържане на постоянен международен натиск върху Рига, за да промени политиката си спрямо Москва и рускоговорещото население.

SAB заяви, че Русия ще продължи да представлява значителна военна заплаха за европейските страни и НАТО. Добавя се, че милитаризацията на руската икономика ще продължи дори след евентуалното приключване на войната в Украйна или замразяването на военните действия.

Още: Латвия вдигна ограда по границата си с Русия и продължава да я укрепва

Москва разглежда Латвия като Украйна преди войната

Агенцията също така съобщава, че възприятието на Русия за Латвия става все по-подобно на това, което Кремъл имаше за Украйна, преди да подпали пълномащабната война през февруари 2022 г.

Снимка: iStock

"Макар че в момента Русия не представлява пряка военна заплаха за Латвия, редица признаци сочат потенциални дългосрочни планове", гласи оценката.

Латвия е членка на НАТО от 2004 година, когато и България се присъедини към Алианса.

Още: Руснаците не са добре дошли: Въпреки позволението на Международната федерация Латвия забрани участието им в Световната купа

Директорът на SAB Егилс Звиедрис коментира годишния доклад и настоящите предизвикателства в областта на сигурността, като заяви, че нивото на заплаха от Русия ще остане високо, така че Латвия трябва да работи целенасочено за неговото намаляване. Страната трябва да бъде подготвена и за опитите на Москва да повлияе на парламентарните избори, които ще се проведат през есента на тази година, цитира думите му "Украинска правда".

Класифицираната част от годишния доклад ще бъде разгледана от Министерския съвет в Рига и Комисията за национална сигурност на латвийския парламент. Това ще определи насоките за работата на SAB през 2026 г.

Още: Балтийските държави обсъждат демонтирането на жп линията с Русия и Беларус

Балтийските държави са на първа линия срещу Русия

Външната разузнавателна служба на Естония по-рано заяви, че понастоящем няма признаци, че Русия възнамерява да атакува някоя от балтийските държави или НАТО като цяло.

Европейският комисар по отбраната Андриус Кубилиус обяви през ноември 2025 г., че диктаторът Владимир Путин може да нареди атака срещу държава от НАТО в рамките на следващите две до четири години, а балтийските държави може да бъдат една от най-вероятните цели на Русия.

Още: Орбан накара Латвия директно да даде милиони евро на Украйна за дронове