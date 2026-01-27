Груев излезе и Лийдс изпусна Евертън, Здравко Димитров блести в Турция

Лийдс изтърва Евертън при визитата си на стадион "Хил Дикинсън" в двубой от 23-тия кръг на Висшата лига. Двата отбора завършиха 1:1. Джеймс Джъстин откри резултата в полза на гостите в 28-ата минута. Четвърт час преди да изтече редовното време Тиерно Бари възстанови паритета. Българският национал Илия Груев стартира като титуляр и бе заменен в 66-ата минута от Ао Танака.

Лийдс изтърва Евертън

Срещата стартира с положения и пред двете врати. В 15-ата минута и Груев шутира извън целта. В 28-ата минута Джеймс Джъстин засече центриране на Антон Щах за 0:1. Малко по-късно Доминик Калвърт-Люин разтресе гредата. До почивката Гарнът изтърва най-чистия шанс за "карамелите". В 63-тата минута Бари предизвика намесата на Карл Дарлу.

180 секунди след това Груев бе първият напуснал терена за Лийдс за сметка на Танака. В 76-ата минута Гей асистира на Бари за 1:1. Така йоркширци остават на 16-ата позиция с 26 точки. Евертън се намира на десето място с 33 пункта.

Малко по-рано Здравко Димитров се разписа при успеха на Бодрумспор с 2:0 при гостуването на Сакарияспор от 22-рия кръг на турската Първа лига, което е второто ниво на южната ни съседка. Бившият футболист на Левски стартира като титуляр и остана на терена до 69-ата минута.

