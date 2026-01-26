Муцунски: Влиятелни държави от ЕС инициираха среща между мен и Георг Георгиев, но София не отговори положително

През декември миналата година е имало „сериозни инициативи от няколко държави членове на ЕС, при това от по-големите и по-влиятелните, заедно с ръководството на ЕС за организиране на среща” между министъра на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски и българския му колега Георг Георгиев, но от българска страна не е имало позитивен отговор. Това обяви Муцунски в интервю за ТВ Сител, предаде БТА.

„И тези дни, по инициатива на Брюксел има инициатива за организиране на среща. Отново ще кажа, че ние сме на разположение, когато другата страна бъде подготвена, да разменим нашите аргументи. Ние се притесняваме, че и да се направят промените в конституцията (за вписване на българската общност в основния закон), нашата държава отново ще бъде поставена в същата позиция заради въпроси, свързани с идентичност, история и език. Да изкажем загрижеността си за неизпълнението на присъдите на Европейския съд за правата на човека от страна на съседна България... За решение са необходими двама. За решение трябва доверие, за решение е необходимо да дискутираме в духа на европейските ценности. Нашето правителство е подготвено и днес, и утре, и в който и да е ден, да има такава дискусия. Независимо какъв ще бъде резултатът от изборите в София,”, заяви Муцунски.

В отговор на въпрос дали се търсят по-креативни решения за решаване на въпроса с вписването на българите в конституцията на страната - условие в преговорната рамка на Северна Македония, Муцунски отговори, че винаги, когато дискутира с представители на ЕС и ЕК, „има опити да се намери някакво решение”.

„Не мога да ги споделя, защото в момента, в който го направя, те ще бъдат отхвърлени от другата страна. Но има няколко идеи. Това, което нашите граждани трябва да знаят, е, че за нас ключови са няколко фундаментални въпроса. Да се сложи край на нашите национални отстъпки, които опират в нашата идентичност - език, култура и история. Не само към съседна Бългирия, към която и да е друга държава. Също така очакванията ни са, че нашите малцинства, които живеят извън нашите граници, особено тези, които са в държавите членове на ЕС ще бъдат третирани европейски. Защото това правителство, както виждате, се грижи за македонските национални малцинства... Кой би имал правото да отрича вашия език и идентичност и култура. Кой би могъл да оспорва нечие право да се изясни откъде идва и каква е неговата идентичност. В рамките на тези европейски ценности, ако има добра воля и доверие, може да се намери решение”, заяви Муцунски.

По думите на министъра на външните работи на Северна Македония фокусът на евроинтеграцията на Северна Македония е „върху домашния дневен ред”, законите, които трябва да бъдат променени поради необходимите реформи. Сред ангажиментите на страната е и изготвянето на План за действие по правата на малцинствата и общностите в Северна Македония - документ, който Муцунски определи като „много добър”, за който страната е получила поздравления „от много от държавите члевове на ЕС".

„За съжаление, може би заради периода - България е в изборен процес - видяхме едно некоректно отношение на България към Плана, документ изготвен от водещи експерти. За малко да използвам по-остра дума (от некоректно), но да не им дадем оръжие да го използват в кампанията в София. Това не е план за правата на българското малцинство в държавата, а План за действие за разширяване и надграждане на правата на малцинствата в държавата, в рамките на най-високите европейски стандарти. Но София се отнесе, както се отнесе. Ние трябва да се съсредоточим върху домашните задачи и същевременно да бъдем проактивни в намиране на решение”, завърши Муцунски.

