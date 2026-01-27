Русия удари училище в Харков, Украйна остави Белгород без електричество (ВИДЕО)

Руски сили удариха училище и няколко жилищни сгради в Харков, съобщи кметът на града Игор Терехов. Той заяви, че двама души са ранени при атаката. Ударите също предизвикаха прекъсване на електричеството в части от града. Малко по-късно украински медии публикуваха кадри от поразеното училище.
Russian forces struck a school and several apartment buildings in Kharkiv, according to Mayor Ihor Terekhov. He said two people were injured in the attack. The strikes also caused power outages in parts of the city. #Ukraine pic.twitter.com/YmR9uD5ohq— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 26, 2026
По данни на кмета на града са нанесени щети на общо 16 многоетажни сгради. Нанесен е удар и по енергийната инфраструктура. За момента няма информация за пострадали.
Украйна отговори с удар по Белгород
Същевременно бе съобщено, че са избухнали огромни пожари в руския град Белгород. Има данни за поне шест атаки срещу града, като на практика всяка електроцентрала и електроподстанция в Белгород вече е извадена от строя след ударите на украинските сили.
Хората в града се оплакват, че стоят на студено и тъмно посред зима. В апартаментите им няма нито отопление, нито електричество.
Тежки поражения след удар по руски ключов завод
Снимки от сателит на Maxar показват значителни щети по инфраструктурата на ПАО „Енергия“ в Елец, Липецка област. Обектът бе поразен при удари с украински дронове на 4 януари 2026 г. Снимките показват най-малко три директни попадения в едно здание, две попадения в друго и едно здание, което изглежда напълно разрушено.
Satellite images from Maxar, show significant damage to infrastructure at PJSC Energia in Yelets, Lipetsk region, after drone strikes on January 4, 2026. The images show at least three direct hits on one building, two hits on another, and one building that appears to be… https://t.co/sQZRdfkpVc pic.twitter.com/uRr9UInEvn— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 26, 2026
ПАО „Енергия“ е основен руски производител на химически източници на енергия, използвани в граждански и специализирани сектори, включително авиация, морски транспорт, електроника, медицинско оборудване и аварийни системи. Снимките документират значителни структурни щети след удара.
Зеленски с ключови решения
Президентът Зеленски подписа указ, с който променя състава на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна. Според решението към съвета е добавен Денис Шмигал в качеството му на първи заместник-председател на правителството и министър на енергетиката. Министърът на отбраната Михаил Федоров също е включен. Същевременно бившият ръководител на СБУ Малиюк е освободен.
President Zelensky has signed a decree changing the composition of Ukraine’s National Security and Defense Council. Under the decision, Denys Shmyhal was added to the council in his role as First Deputy Prime Minister and Energy Minister. Defense Minister Mykhailo Fedorov was… pic.twitter.com/uB4kUMUiBp— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 26, 2026
Зеленски заяви, че възстановяването на енергийния сектор на Украйна след руските удари продължава денонощно. Той каза, че най-трудното положение е в Киев, както и в Харков и областта, Запорожие, Днипро област включително Днипро и Кривой Рог, и областите Чернигов и Сумите. Зеленски съобщи още, че в момента работят 174 ремонтни бригади, като основните ресурси са пренасочени към Киев, но резултатите остават недостатъчни и много сгради все още са без отопление, някои от тях отдавна. Той нареди на правителството да разпредели допълнителни ресурси, да разшири центровете за затопляне, да потърси повече оборудване от партньорите и да ускори защитата на енергийните съоръжения.
President Zelensky said restoration of Ukraine’s energy sector after Russian strikes is continuing round the clock. He said the most difficult situation is in Kyiv, as well as in Kharkiv and the region, Zaporizhzhia, the Dnipro region including Dnipro and Kryvyi Rih, and the… pic.twitter.com/yssiAYLT3D— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 26, 2026