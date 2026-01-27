Спорт:

Русия удари училище в Харков, Украйна остави Белгород без електричество (ВИДЕО)

27 януари 2026, 01:00 часа 176 прочитания 0 коментара
Русия удари училище в Харков, Украйна остави Белгород без електричество (ВИДЕО)

Руски сили удариха училище и няколко жилищни сгради в Харков, съобщи кметът на града Игор Терехов. Той заяви, че двама души са ранени при атаката. Ударите също предизвикаха прекъсване на електричеството в части от града. Малко по-късно украински медии публикуваха кадри от поразеното училище.

По данни на кмета на града са нанесени щети на общо 16 многоетажни сгради. Нанесен е удар и по енергийната инфраструктура. За момента няма информация за пострадали.

Украйна отговори с удар по Белгород

Същевременно бе съобщено, че са избухнали огромни пожари в руския град Белгород. Има данни за поне шест атаки срещу града, като на практика всяка електроцентрала и електроподстанция в Белгород вече е извадена от строя след ударите на украинските сили.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Хората в града се оплакват, че стоят на студено и тъмно посред зима. В апартаментите им няма нито отопление, нито електричество.

Тежки поражения след удар по руски ключов завод

Снимки от сателит на Maxar показват значителни щети по инфраструктурата на ПАО „Енергия“ в Елец, Липецка област. Обектът бе поразен при удари с украински дронове на 4 януари 2026 г. Снимките показват най-малко три директни попадения в едно здание, две попадения в друго и едно здание, което изглежда напълно разрушено.

ПАО „Енергия“ е основен руски производител на химически източници на енергия, използвани в граждански и специализирани сектори, включително авиация, морски транспорт, електроника, медицинско оборудване и аварийни системи. Снимките документират значителни структурни щети след удара.

Зеленски с ключови решения

Президентът Зеленски подписа указ, с който променя състава на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна. Според решението към съвета е добавен Денис Шмигал в качеството му на първи заместник-председател на правителството и министър на енергетиката. Министърът на отбраната Михаил Федоров също е включен. Същевременно бившият ръководител на СБУ Малиюк е освободен.

Зеленски заяви, че възстановяването на енергийния сектор на Украйна след руските удари продължава денонощно. Той каза, че най-трудното положение е в Киев, както и в Харков и областта, Запорожие, Днипро област включително Днипро и Кривой Рог, и областите Чернигов и Сумите. Зеленски съобщи още, че в момента работят 174 ремонтни бригади, като основните ресурси са пренасочени към Киев, но резултатите остават недостатъчни и много сгради все още са без отопление, някои от тях отдавна. Той нареди на правителството да разпредели допълнителни ресурси, да разшири центровете за затопляне, да потърси повече оборудване от партньорите и да ускори защитата на енергийните съоръжения.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Русия Харков руски удари война Украйна Белгород украински дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес