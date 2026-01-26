Голям студ в Мурманск, а 4 денонощия по-късно токът още не е възстановен изцяло (ВИДЕО)

Губернаторът на Мурманска област Андрей Чибис съобщи в канала си в Телеграм, че две от общо пет електропреносни кули, чието срутване причини прекъсвания на електрозахранването в региона, вече са възстановени - т.е. подменени с нови. Но условията, при които се правят ремонтите, са много сурови, по думите на длъжностното лице (прогнозата за времето обаче сочи минимални температури между -13 и -18 градуса по Целзий тази седмица). За монтажа на втората кула е трябвало да бъде използван хеликоптер, каза областният губернатор.

Още: Основната база на Руския северен флот остана без ток. Пореден танкер с руски петрол закъса (ВИДЕО)

"В момента за 80% от домовете в Мурманск и затворената административно-териториална единица Североморск са свръзани стабилно електрозахранване. Работата продължава", добавя Чибис. Той казва, че в най-оптимистичен сценарий токът ще бъде изцяло възстановен до 24 часа, но уточнява, че ще е необходима седмица, за да се завърши напълно монтажът и свързването на петте рухнали основни кули.

В Мурманск са създадени полеви кухни "с места за зареждане на телефони" и пунктове за раздаване на храна, съобщи вчера кметът Иван Лебедев. Изданието "51.ru", позовавайки се на местни жители, съобщава, че в много райони на града също липсват вода и отопление, а общественият транспорт е с прекъсвания – тролейбусите не работят, някои образователни институции са преминали на дистанционно обучение, а някои магазини са затворени.

Още: Украйна размаза енергетиката на Белгород с ракети, още няма ток в главната база на Руския северен флот (ВИДЕО)

В Мурманска област беше обявено извънредно положение поради голямо прекъсване на електрозахранването, станало на 23 януари. Във връзка с информацията за срутени електропреносни кули е образувано наказателно дело за небрежност. Разследващите подозират енергийните компании, че не са осигурили "правилна поддръжка на електропроводите и не са предприели своевременни мерки след аварии". Следственият комитет съобщава, че експлоатационният живот на срутените в Мурманска област електропреносни стълбове надхвърля 40 години - но от толкова не е имало основен ремонт, твърди украинският военен анализатор Олександър Коваленко.

Още: Извънредно положение: Трето денонощие Мурманска област е без ток. Украйна показа как се възстановява електричеството (ВИДЕО)