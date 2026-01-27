Огнено шоу: Вулкан изхвърля лава на стотици метри височина (ВИДЕО)

Един от най-активните вулкани в света – Килауеа на Хавайските острови, отново изригна, изхвърляйки внушителен стълб от пепел и лава, достигащи височина от около 500 метра. В социалните мрежи бяха разпространени кадри от зрелищното природно явление.

A mesmerizing sight: Hawaii’s Kīlauea volcano sent lava fountains soaring up to 480 meters high. pic.twitter.com/2Xr8knk7gy — NEXTA (@nexta_tv) January 26, 2026

Килауеа често е обект на засилен научен интерес, тъй като активността му предоставя ценни данни за процесите в земната мантия и поведението на вулканичните системи. Вулканът се намира в затворена зона на националния парк „Вулкани на Хаваите“, което означава, че към момента няма пряка опасност за населението. Въпреки това властите и учените продължават да следят ситуацията заради високата честота и интензивност на изригванията.