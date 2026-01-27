Поредна размяна на реплики: Орбан обвини Украйна, че иска да се намеси в изборите й (ВИДЕО)

Унгарският премиер Виктор Орбан обвини Украйна в опит за намеса в парламентарните избори на страната и нареди да бъде призован украинският посланик във външното министерство в Будапеща.
Hungarian Prime Minister Viktor Orban has accused Ukraine of attempting to interfere in Hungary’s parliamentary elections and ordered the Ukrainian ambassador to be summoned to the foreign ministry in Budapest. Orban said Hungary’s national security agencies analyzed what he… pic.twitter.com/OEe5aAMs7L— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 26, 2026
„Миналата седмица висши украински ръководители, сред които и президентът Володимир Зеленски, разпространиха дълбоко оскърбителни за Унгария и правителството ни изявления. Нашите разузнавателни служби анализираха тази последна украинска атака и стигнаха до извода, че тези събития са част от координирана серия от атаки, имащи за цел да се намесят в унгарските избори. Ние не можем да позволим на когото и да било да заплашва унгарския суверенитет или за целостта на унгарските избори. Затова днес аз възложих на външния министър Петер Сиярто да призове украинския посланик. Ще защитаваме нашия суверенитет и интереси“, заяви Орбан.
