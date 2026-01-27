Оставката на Румен Радев:

Поредна размяна на реплики: Орбан обвини Украйна, че иска да се намеси в изборите й (ВИДЕО)

Унгарският премиер Виктор Орбан обвини Украйна в опит за намеса в парламентарните избори на страната и нареди да бъде призован украинският посланик във външното министерство в Будапеща.

„Миналата седмица висши украински ръководители, сред които и президентът Володимир Зеленски, разпространиха дълбоко оскърбителни за Унгария и правителството ни изявления. Нашите разузнавателни служби анализираха тази последна украинска атака и стигнаха до извода, че тези събития са част от координирана серия от атаки, имащи за цел да се намесят в унгарските избори. Ние не можем да позволим на когото и да било да заплашва унгарския суверенитет или за целостта на унгарските избори. Затова днес аз възложих на външния министър Петер Сиярто да призове украинския посланик. Ще защитаваме нашия суверенитет и интереси“, заяви Орбан.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
