Тръмп увеличава американските мита върху вноса на определени стоки от Южна Корея

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "увеличава митата върху южнокорейския внос“ в САЩ, свързан с автомобили, дървен материал и фармацевтични продукти, до 25%, предаде Ройтерс.

В същото време държавният глава обвини "законодателния орган на съюзника“, че "не се съобразява с търговското споразумение на страната с Вашингтон“, уточни световната агенция. "Законодателният орган на Южна Корея не се съобразява със споразумението със Съединените щати“, написа Тръмп в социалните медии.

"Тъй като южнокорейският законодателен орган не е приел нашето историческо търговско споразумение, увеличавам МИТАТА за Южна Корея върху автомобили, дървен материал, фармацевтични продукти и всички други реципрочни МИТА от 15% на 25%“, обяви президентът на САЩ.

