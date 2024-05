Първи обвинения към украинското командване: В Харковска област е горещо (ВИДЕО)

На първо място, масло в огъня налива политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке. Той използва за заключенията си основно данни на популярния украински телеграм канал Deep State, както и на руски източници в Телеграм. Конкретно – две публикации на Денис Ярославски, командир на подразделение във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Първата публикация от него в профила му във Фейсбук касае ситуацията в град Волчанск (Вовчанск на украински): "Ситуацията е овладяна от силите за отбрана. Успяхме да спрем настъплението на противника на Харковския фронт. Да, граничната линия беше загубена, но всъщност беше в сива зона. Противникът успя да превземе няколко села, контролирани преди това от нас. Няма да назовавам частите, които изоставиха позициите си и се оттеглиха, предавайки ги, но благодарение на 92-ра, 57-ма бригада и Кракен пробивите бяха закърпени и ситуацията се стабилизира". Ярославски конкретно говори, че има разследване на случилото се и промени в украинското военно командване, отговарящо за Харковското направление. И продължава – "още въпроси към тези, които отговаряха за позициите на първа линия, които трябваше да ги минират и укрепват. Искам да погледна в очите тези, които отписаха пари за това. Сега врагът възнамерява да изравни Волчанск със земята. Той има достатъчно управляеми авиационни бомби (КАБ) за това. Тези, които виждат всичко и независимо от всичко не ни дават авиация, директно играят за врага". Ярославски публикува и видео, показващо как руски войници минават като на парад през граничното село Стрилеча:

(КАРТА) Още две села са в руски ръце, общо са вече 6, продължава Рьопке, позовавайки се на Deep State. Той има предвид казаното от украинския канал, че са паднали граничните села Стрилеча, Пилно, Красно, Борисовка, Огурцово и Плетеновка. Непосредствената цел на руснаците според Deep State е да овладеят Липци, за да могат оттам да почнат да създават зона за разполагане на артилерия за стрелба срещу самия Харков, това се счита за изходна точка за такава операция. За овладяването на Липци първо руснаците трябва да имат контрол над линията Мороховец-Олийниково-Лукянци-Зелено. А за пълноценна атака на град Волчанск – Плетеновка, но още Огурцово, Гатище, Старице и Бургуватка. Рьопке добавя (КАРТИ) - Русия напредва на ширина от 20 км северно от Харков и около Волчанск, има и десетки, ако не повече от 100 руски бронирани превозни средства плюс стотици, ако не хиляди войници на Путин в действие. Припомняме, че скорошна оценка на украинския о.з. полковник и военен анализатор Константин Машовец сочеше до 50 000 руски войници, разположени в Белгородска, Брянска и Курска област: Взривен язовир, разбити бронирани машини: Ситуацията в Харковска област (ВИДЕО)

"Ситуацията продължава да се усложнява. Противникът постепенно вкарва нови и нови сили в нашата територия, непрекъснато навлиза пехота, която настъпва на групи към съответните села и се опитва да се закрепи там, да се укрепи и да продължи напред. Пехотата е подкрепена от малко количество техника, артилерия, авиация, но има много дронове. Силите за отбрана (бел. ред. - една от единиците на украинската армия, съставена предимно от доброволци, но с професионален статут) се опитват да спрат врага, причиняват щети. Необходимо е да се обърне повече внимание на този регион и най-накрая да се установи комуникация или врагът ще има още по-голям успех, което ще доведе до много негативни последици. Въпреки че основната задача на врага е да отклони ресурси на украинската армия от други райони, без подкрепления ситуацията може да стане изключително тежка. Противникът разбира това и настоящата ситуация все повече принуждава Силите за отбрана да се намесват", предупреждава Deep State.

Повече светлина върху ситуацията хвърля и о.з. полковник Константин Машовец в нов анализ. По думите му, засега руската армия настъпва в две направление в Харковска област – на първо място, към Волчанск и с цел да опита да напредне по поречието на река Северски Донец, а спомагателното направление е линията на селата Глубоко и Лукянци с крайна непосредствена цел Липци (КАРТА). В действие са най-малко четири руски мотострелкови батальона от 11-ти руски армейски корпус, казва той. И изчислява – руснаците са се приближили на малко над 3 километра от линията Глубоко – Лукянци, а до Волчанск – на около 3,5 километра. Машовец е категоричен – с превземането на Волчанск, който е на по-малко от 6 километра от границата с Русия, руската армия иска да предизвика украинското военно командване да хвърли допълнителни сили "за стабилизиране на ситуацията". Украинският военен анализатор смята, че в Харковска област ще бъдат хвърлени до 32 000 руски войници с 250-270 танка от общо малко над 400, с които руските сили от Белгородска, Курска и Брянска област разполагат и 460 – 510 бронирани машини от общо 1030 – 1050, които руското командване "Север" има на разположение. Той предвижда, че много вероятно руснаците скоро ще започнат да нападат и откъм Курска област.

Че руските сили са засилили много огъня в граничните области на Харков показват и геолокализирани видеокадри как с балистична ракета "Искандер-М" бива поразена чешка ПВО система "Вампир":

Друга болезнена за украинците загуба - два военни хеликоптера Ми-24 са поразени от руски огън, изглежда докато се готвят за мисия:

Yes, it happened again, this time worse if you want to say so.



Russian Forces hit and destroyed 2x Ukrainian Mi-24 Attack Helicopters standing at a Resupply and Refuel Point in an Open Field(along with a MI-8 in the back, unlikely it was affected) using a D-30SM UMPB bomb (IMO) pic.twitter.com/Do1o8kZTXw