15 септември 2025, 13:46 часа 211 прочитания 0 коментара
Намериха чанта с взривно устройство до хърватски хотел

Чанта, съдържаща дистанционно управлявано взривно устройство, беше оставена близо до входа на хотел в хърватския град Дуръс, собственост на бивш кмет, предизвиквайки паника сред гражданите и туристите в района. Сериозни последици бяха избегнати, след като звеното за обезвреждане на взривни вещества извърши контролирана експлозия, предаде novatv.mk.

Полицията веднага пристигна на мястото на инцидента, като установи периметър и евакуира жителите и туристите от близките сгради, след което беше извършена контролирана експлозия. За щастие няма пострадали и полицията продължава разследването, за да разкрие извършителите и мотивите за това събитие. ОЩЕ: Чак отцепиха района: Захвърлен куфар с детски играчки вдигна на крак полицията във Варна

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
