Евросъюзът е премахнал от дневния си ред въпроса за замразените руски активи, твърди Орбан

17 декември 2025, 21:37 часа 447 прочитания 0 коментара
Обсъждането на „репарационен заем“ за Украйна с използването на замразените руски активи беше премахнато от дневния ред на срещата на върха на лидерите на ЕС, която започва утре. Това съобщи унгарският премиер Виктор Орбан в изявление пред репортери.

Още: "Украйна е черна дупка": Фицо се надпреварва с Орбан кой първи да я блокира за ЕС (ВИДЕО)

„Тази сутрин председателят на Комисията обяви, че Комисията е отстъпила и че въпросът за руските активи няма да бъде на масата за преговори. Ако разбрах правилно какво каза председателят на Комисията днес, а мисля, че е така, тя каза, че руските активи няма да бъдат повдигнати като тема“, каза той. Орбан заяви, че това е резултат от „фонови преговори и борби“, които са се състояли предната вечер.

Още: Орбан: ЕС днес ще пресече Рубикон, това е незаконно

Припомняме, че Белгия вече изрази несъгласие с отпускането на заем с блокираните руски средства, тъй като те се намират именно в Брюксел. България, Италия, Малта и Словакия също изразиха резерви към плана. Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че страната ѝ ще подкрепи отпускането на заем за репарации от замразени руски активи, но само ако всичко бъде безупречно формализирано от правна гледна точка.

Саботира ли Тръмп заема за Украйна с руски средства?

Междувременно, съобщения в западните медии сочат, че администрацията на Тръмп се опитва зад кулисите да провали заема за репарации и подстрекава отделни страни от ЕС да саботират процеса. Твърди се, че Тръмп иска да използва замразените активи на Русия като разменна монета в мирните преговори с Путин.

Още: Десни партии в целия ЕС се подмазват открито на Тръмп: България също със свое място

Елин Димитров
