Каква година само... Шести трофей за ПСЖ през 2025-а!

18 декември 2025, 00:01 часа 412 прочитания 0 коментара
Пари Сен Жермен завоюва Междуконтиненталната купа! "Принцовете" надвиха с 2:1 след дузпи Фламенго от Бразилия. Редовното време и продълженията завършиха наравно 1:1. Хвича Кварацхелия даде аванс на французите в 38-ата минута, а Жоржиньо изравни от дузпа в 62-ата минута. Така ПСЖ ликува със своя шести трофей за годината. От началото на годината грандът спечели Шампионската лига, титлата във Франция, Купата на страната, Суперкупата на Европа и Суперкупата на Франция, като загуби на финала на Световното клубно първенство.

Отборът на Луис Енрике стана едва четвъртия носител на всички възможни купи в една кампания. Това бяха сторили преди това – Фламенго, Байерн Мюнхен и Барселона.

ПСЖ победи Фламенго

Иначе ПСЖ поведе още в 10-ата минута, когато след грешка на вратаря на бразилците Роси-Фабиан Руис прати топката в мрежата. Попадението обаче бе отменено, тъй като кълбото бе напуснало терена преди това. Постепенно Фламенго изравни играта, но трудно стигаше до положения пред Сафонов. Французите поведоха в 38-ата минута. Тогава Дуе отправи хубаво подаване към Кварацхелия, а Роси отново не се намеси убедително и грузинският национал се разписа.

След подновяването на играта ПСЖ продължи да бъде по-активен, но интересните положения липсваха. Фламенго нанесе своя удар в 62-ата минута. Де Араскаета падна в наказателното поле след съприкосновение с Маркиньос. Съдията отиде да види ситуацията на монитор и отсъди дузпа, която Жоржиньо реализира.

Старши треньорът на французите Луис Енрике пусна в игра Брадли Баркола и носителят на “Златната топка” Усман Дембеле в опит да постигне положителен резултат още в редовното време. Единственият интересен момент дойде в края на добавеното време, когато Дембеле пропусна.

В продълженията парижани доминираха. Дембеле и Баркола пропиляха добри възможности пред вратата на Фламенго. Така се стигна до дузпи. Двата отбора направиха шест пропуска, а герой за ПСЖ бе Сафонов. Бразилците реализираха при първото изпълнение чрез Де ла Крус, но последваха четири неуспешни удара, които бяха отразени от руския страж. За французите се разписаха Витиня и Нуно Мендеш, а Дембеле и Баркола пропуснаха.

Джем Юмеров
