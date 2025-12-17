Окончателно: Оправдаха италианския вицепремиер Матео Салвини

Висшият касационен съд на Италия потвърди оправдателната присъда на вицепремиера и министър на транспорта Матео Салвини по дело, свързано с решението му от август 2019 г. да не допуска кораб за спасяване на мигранти до бреговете на страната, предадоха АНСА и Ройтерс. Произнесеното днес съдебно решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

Салвини е близък съюзник на министър-председателката Джорджа Мелони и е лидер на крайнодясната партия "Лига". "Защитата на границите не е престъпление", написа Салвини в социалната мрежа "Екс", след като научи за решението на Висшия касационен съд.

"Окончателното оправдание на Матео Салвини е добра новина и потвърждава един прост и фундаментален принцип: министър, който защитава границите на Италия, не извършва престъпление, а изпълнява своя дълг", написа Мелони във "Фейсбук", предаде БТА.

Случаят с мигрантите

Делото срещу вицепремиера бе заведено, след като през лятото на 2019 г. той разпореди кораб с над 100 мигранти да не бъде допускан до бреговете на Италия в продължение на близо три седмици. Според прокуратурата това се равнява на отвличане на хората на борда. По това време Салвини беше вътрешен министър.

В крайна сметка корабът на испанската благотворителна организация "Оупън армс" (Open Arms) бе поставен под административно задържане в италианско пристанище и мигрантите бяха свалени на брега.

Случаят привлече вниманието на международната общност, понеже бе свързан с политиката на Салвини да затвори италианските пристанища за нелегални мигранти.

Основателят на "Оупън армс" Оскар Кампс осъди днешното решение на съда като политическо. "Днес не възтържествува страведливостта, а безнаказаността", заяви Кампс.