От Арда разкриха най-голямата си трансферна цел през зимата

Спортният директор на Арда Ивайло Петков даде интервю пред колегите от БЛИЦ, в което направи анализ на сезона до момента. Той отбеляза спада в играта в началото на Първа лига и демонстрираната стабилност в последните няколко мача. Според специалиста клубът се намира в перфектно финансово положение под управлението на президента Яшар Дурмушев. Петков разкри също, че "небесносините" търсят централен нападател заради контузията на Георги Николов.

В Арда търсят таран

"Не бих казал, че сме били в криза. По-точно – имаше спад в играта ни, но в последните 5 мача за първенството и за Купата показахме стабилност и излязохме от това състояние. Често казано, преди мача видях, че треньорът ни Александър Тунчев е притеснен. Казах му, че ще бием с 2:0 или с 3:0. Виждах как тренират момчетата, виждах желанието им да се докажат и за щастие се получи", заяви Петков.

"Дължим една премия, която не е платена. Но този въпрос ще бъде решен съвсем скоро. Откакто вече 3-4 години Яшар Дурмушев стана собственик, нещата се стабилизираха. Аз съм вече пета година в Арда, през този период имахме трима президенти и категорично мога да заявя, че в момента сме най-добре. Отиващата си календарна 2025 година е най-успешната в историята на Арда", смята той.

"Търсим само централен нападател. Причината е, че Георги Николов е тежко контузен. Знаете, че той скъса връзки, а това е една от най-сериозните контузии в спорта. Аз също съм имал такава. Възстановяването е между 5 и 7 месеца. В момента имаме само един централен нападател – Патрик Луан. Поради тази причина търсим таран. Всичко друго, което се изписа, не отговаря на истината", уточни директорът в Арда.

