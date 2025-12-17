Любопитно:

От Арда разкриха най-голямата си трансферна цел през зимата

17 декември 2025, 23:33 часа 92 прочитания 0 коментара
От Арда разкриха най-голямата си трансферна цел през зимата

Спортният директор на Арда Ивайло Петков даде интервю пред колегите от БЛИЦ, в което направи анализ на сезона до момента. Той отбеляза спада в играта в началото на Първа лига и демонстрираната стабилност в последните няколко мача. Според специалиста клубът се намира в перфектно финансово положение под управлението на президента Яшар Дурмушев. Петков разкри също, че "небесносините" търсят централен нападател заради контузията на Георги Николов.

В Арда търсят таран

"Не бих казал, че сме били в криза. По-точно – имаше спад в играта ни, но в последните 5 мача за първенството и за Купата показахме стабилност и излязохме от това състояние. Често казано, преди мача видях, че треньорът ни Александър Тунчев е притеснен. Казах му, че ще бием с 2:0 или с 3:0. Виждах как тренират момчетата, виждах желанието им да се докажат и за щастие се получи", заяви Петков.

Ивайло Петков

"Дължим една премия, която не е платена. Но този въпрос ще бъде решен съвсем скоро. Откакто вече 3-4 години Яшар Дурмушев стана собственик, нещата се стабилизираха. Аз съм вече пета година в Арда, през този период имахме трима президенти и категорично мога да заявя, че в момента сме най-добре. Отиващата си календарна 2025 година е най-успешната в историята на Арда", смята той.

"Търсим само централен нападател. Причината е, че Георги Николов е тежко контузен. Знаете, че той скъса връзки, а това е една от най-сериозните контузии в спорта. Аз също съм имал такава. Възстановяването е между 5 и 7 месеца. В момента имаме само един централен нападател – Патрик Луан. Поради тази причина търсим таран. Всичко друго, което се изписа, не отговаря на истината", уточни директорът в Арда.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: В Арда обмислят да предложат пост на Попето, но той може и да продължи да играе

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Ивайло Петков Арда Кърджали
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес