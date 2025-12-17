След случаите на проказа в Хърватия и Румъния: Има ли опасност от заразата у нас?

След случаите на проказа в Хърватия и Румъния от Министерството на здравеопазването съобщиха за "По света и у нас" по БНТ, че към момента няма риск от разпространение на инфекцията в България. Лекарите успокояват, че съвременните антибиотици се справят напълно със заболяването. В Хърватия проказа е доказана при работник от Непал, който пристигнал със семейството си в Сплит преди 2 години.

"Заболяването е хронично, не е силно заразно и не представлява риск за по-широкото население. Днес то е лечимо - лекува се с антибиотици в продължение на няколко месеца и много скоро след започване на терапията човекът вече не е заразен за околните", обясни доц. Мирела Павичич-Ивелия, ръководител на Клиниката по инфекциозни болести, Университетски клиничен център в Сплит.

"В момента тече консултация за наредбата за здравния документ, който чуждестранният работник трябва да има. Тя се изменя и допълва така, че всеки работник да има досие за собственото си здравословно състояние и доказателство за ваксинационния си статус", каза от своя страна Ирена Хърстич, министър на здравеопазването на Хърватия

В България преди няколко години също е имало внос на проказа, твърдят от инфекциозна болница в София. "Не мога да се сетя дали е било 2016 или 2017 година, лично ние тук в болницата имахме африканец беше пациентът, при който се доказа кожна форма на това заболяване. Така наречената туберколоидна форма. Човекът беше излекуван", обяви доц. Трифон Вълков, завеждащ клиника в СБАЛИПБ "проф. Иван Киров".

Лекарите още спорят как точно се предава проказата. "Знаем със сигурност едно обаче – рискът от развитие на епидемии от подобно нещо практически не съществува. За да говорим за предаване от човек на човек, това изисква изключително плътен изключително продължителен контакт", категоричен е д-р Вълков.

Счита се, че ваксината срещу туберкулоза предпазва и от проказа. Последните случаи в България са докладвани през 1993 година, казват от Министерството на здравеопазването.

