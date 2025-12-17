Конгресът одобри нова помощ за Украйна, ограничи Тръмп да изтегля американски военни от Европа

Сенатът на САЩ одобри законопроект за бюджета на Пентагона, който включва финансиране за помощ за Украйна. Документът преди това беше приет от Камарата на представителите, а Доналд Тръмп вече обеща да го подпише, съобщава Ройтерс. Законът за национално отбранително финансиране за фискалната 2026 година (от 1 октомври 2025 г. до 30 септември 2026 г.) предвижда рекордните 901 милиарда долара военни разходи. По-конкретно той включва усилия за засилване на отбранителните способности на Съединените щати срещу Китай и Русия.

Документът беше приет като сложен компромис между републиканци и демократи и следователно включва разпоредба за 800 милиона долара военна помощ за Украйна – по 400 милиона долара през всяка от следващите две години. Тези пари ще финансират закупуването на американско оръжие за украинските въоръжени сили. Законът предвижда и отпускането на 175 милиона долара за подкрепа на отбранителните способности на Латвия, Литва и Естония.

Друг важен момент – документът забранява на Пентагона да намалява броя на американските войски в Европа под 76 000, а също така забранява на командващия американските сили в Европа да се откаже от титлата Върховен главнокомандващ на НАТО – традиционно тези две длъжности са били заемани от едно лице.

Интересното е, че законът не предвижда финансиране за промяна на името на Министерството на отбраната на Министерство на войната. Това преименуване е инициирано от Доналд Тръмп, но, както отбелязва Ройтерс, решението не може да бъде напълно приложено без одобрението на Конгреса.

Намеренията на да намали военното присъствие на САЩ в Европа

Припомняме, че преди няколко седмици Съединените щати решиха да намалят военното си присъствие в няколко източноевропейски страни – по-специално Румъния, България, Унгария и Словакия. Решението вече е влязло в сила, въпреки че е възможно официално да бъде преразгледано от Конгреса на САЩ. Според източници това е част от по-широк стратегически преглед, който включва и съкращения в други държави в региона.

Освен това САЩ искат европейските съюзници да поемат значително по-голям дял от отбранителните способности на НАТО – от разузнаване до ракетни системи – до 2027 г., както заявиха представители на Пентагона на срещи с европейски делегации. Вашингтон е недоволен от темповете на изграждане на отбрана в Европа и предупреждава, че ако тази цел не бъде постигната, САЩ може да ограничат участието си в някои от отбранителните механизми на алианса, въпреки че критериите за оценка на напредъка и формалността на крайния срок 2027 г. остават неясни.

