Зеленски: Необходима е смелостта на всички партньори да видят истината, да я признаят и да действат (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски днес призова съюзниците на страната си да осигурят подкрепа за Киев и да покажат на Русия, че продължаването на тази война е „безсмислено“. Той отправи този призив преди ключова среща на върха на ЕС, на която се очаква да бъде обсъден въпросът за замразените активи на Москва, предаде Ройтерс. „Резултатът от тези срещи – резултатът за Европа – трябва да бъде такъв, че Русия да усети, че желанието ѝ да продължи сраженията следващата година ще бъде безсмислено, тъй като Украйна ще има подкрепа“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Той призова партньорите на Украйна да вземат решение за финансирането на Украйна чрез замразени руски активи в размер на близо 250 млрд. долара, по-голямата част които се съхраняват от белгийския депозитар за ценни книжа „Юроклиър“.

„Днес отново чухме сигнали от Москва, че се готвят да превърнат следващата година в година на война. Тези сигнали не са само за нас. Много е важно нашите партньори да ги видят и не само да ги видят, но и да реагират – особено партньорите ни в Съединените щати, които често казват, че Русия иска да сложи край на войната. Но сигналите, идващи от Русия, са точно обратното, като приемат формата на официални заповеди към армията им. Това руско мислене трябва да бъде признато – и да се реагира на него. Когато Русия е в такова състояние на ума, тя също така подкопава дипломацията – като се опитва, чрез дипломатичен език и натиск върху конкретни точки в документи, да прикрие желанието си да унищожи Украйна и украинците, както и желанието си да легитимира кражбата на нашата земя от Русия. А след това идват и други страни в Европа, които някой в Русия един ден може да нарече така наречените „исторически земи“, каза Зеленски.

„Необходима е реална защита срещу тази руска история на лудост и ние ще продължим да работим с всички партньори, за да гарантираме, че тази защита е налице. Необходими са мерки за сигурност, необходими са финансови мерки – включително действия по отношение на руските активи – необходими са политически мерки. И е необходима смелостта на всички партньори: да видят истината, да признаят истината и да действат съответно. Искам да благодаря на всички, които подкрепят Украйна", обяви още украинският президент.

Правителствата на страните членки на ЕС миналата седмица се споразумяха руските активи да останат замразени за неопределен срок, вместо този въпрос да се подлага на гласуване на всеки шест месеца. Някои европейски лидери се противопоставиха на плана, понеже се опасяват от юридически рискове. По-рано днес обаче, унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че въпросът е бил изваден от дневния ред на утрешната среща. За момента няма потвърждение от друг източник на тази информация.

