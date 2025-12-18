ЦСКА привлече бразилско крило от Серия А

Журналистът Иверсон Фернандес обяви, че крилото Лео Перейра, който играе в бразилската Серия А, преминава в клуб от Първа лига. Фернандес не уточни за кой отбор става въпрос, но колегите от „Тема Спорт“ съобщиха, че Перейра ще се присъедини към ЦСКА. За момента не са известни други подробности около трансфера на крилото в столичния гранд. Лео Перейра е собственост на отбора от второто ниво на бразилския футбол КР Бразил, но е преотстъпен под наем в елитния Спорт Ресифе до края на 2025 г.

Лео Перейра е оценен на 1.5 милиона евро

От есента насам Лео Перейра записа 16 мача в бразилската Серия, като в тях вкара 3 гола и записа 1 асистенция. Той е поредното ново попълнение на ЦСКА през зимния трансферен прозорец. „Армейците“ вече обявиха първия си трансфер – колумбийското крило Алехандро Пиедраита, който подписа за 3 години с клуба. Според сайта „Transfermarkt“ пазарната стойност на Лео Перейра е 1,5 милиона евро, като това е и най-високата стойност, която футболистът е достигал.

ЦСКА завършва първия полусезон на 5-то място

След края на първия полусезон в Първа лига равносметката за ЦСКА е следната – 19 изиграни мача, в които спечели 31 точки (8 загуби, 7 равенства и 4 загуби). Това носи на отбора 5-тото място във временното класиране. За Купата на България „армейците“ се класираха на 1/4-финала, след като победиха Локомотив София с 2:1 в последния кръг. Първият мач на „червените“ за новата 2026 г. ще бъде домакинство на Арда Кърджали на 7 февруари.

