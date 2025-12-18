Швеция: Руски военни охраняват танкерите от "сенчестия флот"

Шведските власти са регистрирали присъствието на руски военни лица на танкери от т.нар. „руски сенчест флот“ в Балтийско море. Москва ги използва, за да заобикаля санкциите, наложени върху износа на руски петрол.

Според Шведския флот, руски военни лица са били засечени на борда на някои съдове, подозирани в транспортиране на руски петрол. В същото време Русия поддържа постоянното присъствие на своите сили по ключови морски маршрути, въпреки че официално отрича съществуването на така наречения „руски сенчест флат“, използван за заобикаляне на западните санкции. Москва продължава да твърди, че не изнася нелегално горива, като обяснява, че те са плод на западната пропаганда.

