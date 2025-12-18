Украйна удари кораб в Ростов на Дон, има загинали (ВИДЕО)

Украинските сили удариха кораб в южното руско пристанище Ростов на Дон. Сред екипажа на плавателния съд има жертви. Това съобщи регионалният губернатор, цитиран от Ройтерс и ТАСС. В съобщение в Телеграм Юрий Слюсар посочи, че корабът е бил повреден при въздушен удар и, по първоначална информация, има загинали моряци на борда му.
Губернаторът добави, че има разрушения и по строящ се многоетажен жилищен блок в града и по две жилищни сгради в съседно населено място. За момента не е ясно каква точно е била целта на атаката.
