Украйна удари кораб в Ростов на Дон, има загинали (ВИДЕО)

18 декември 2025, 02:07 часа 152 прочитания 0 коментара
Украинските сили удариха кораб в южното руско пристанище Ростов на Дон. Сред екипажа на плавателния съд има жертви. Това съобщи регионалният губернатор, цитиран от Ройтерс и ТАСС. В съобщение в Телеграм Юрий Слюсар посочи, че корабът е бил повреден при въздушен удар и, по първоначална информация, има загинали моряци на борда му.

Губернаторът добави, че има разрушения и по строящ се многоетажен жилищен блок в града и по две жилищни сгради в съседно населено място. За момента не е ясно каква точно е била целта на атаката. 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
