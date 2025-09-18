Натиск и пречки да се учи български език: Сигнал и оплаквания от Западните покрайнини в Сърбия

Проблеми, проблеми, проблеми - това са констатации на родители за начално училище "Георги Димитров" в Босилегра, където има голяма българска диаспора. Проблемите се там се трупат, алармират те със специално писмо редакцията на новинарския портал "Враня".

Какви са проблемите?

"Все още няма вписани часове в електронния дневник, децата нямат ясна програма, а учителите влизат в класните стаи без служебни отговорности и решения за работа. Учителите работят без договори, без ясно определени задължения и под постоянен натиск от ръководството", пише в писмото.

Според родителите, има такова ниво на сплашване, че в цялата история са включени и проверките, които вместо да защитават служителите, всъщност ги клеветят дори поименно. "Всичко работи като свързана система за корупция", се казва в писмото.

Съгласно написаното, най-скандално е как се формират отделите на български език. Според родителите, класовете се откриват само с по един ученик, което противоречи на педагогическата и правната практика. Още по-сериозно е, че децата, които са включени в програми по ИОП (Индивидуален образователен план), се настаняват в тези класове, въпреки че е ясно, че това манипулира правото им на приобщаващо образование.

Децата от ИОП се използват като число в статистиката, за да се оправдае формирането на групи, които в действителност не съществуват. Това е малтретиране на децата и правата на малцинствените класове, като всичко се прави със знанието и мълчанието на училищната администрация, заявяват оплакващите се родители. Това е системно злоупотребяване и корупция в своя пик, в която са замесени училищното ръководство и компетентните служби, добавят родителите. Те настояват за спешно и независимо разследване, както и за отговорност на всички институции, които са знаели за тази практика.

"Децата ни заслужават образование в съответствие със закона и справедливите правила, а не да бъдат инструмент за политически манипулации и статистическо инженерство", заключват родителите в писмо, изпратено до редакцията.

Източник: "Враня"