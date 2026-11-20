Наричал ли ви е президентът Тръмп свой приятел? Този въпрос беше зададен на украинския президент Володимир Зеленски предвид факта, че в китайския град Шънджън Тръмп се втурна към Путин с думите "Кой е той? Той е мой приятел" – ОЩЕ: Отделна среща на Тръмп с Путин в Китай. Тръмп го нарече "мой приятел" и каза, че идва втора среща (ВИДЕО)

"Мисля, че да. Проблемът е, че не помня. Казвал ми е много различни думи, позитивни също", отговори Зеленски с чувство на хумор. Той говори с журналисти при пристигането си в Берлин за срещата на Коалицията на желаещите – ОЩЕ: Финансова помощ и европейски сили в Украйна: За какво се договориха страните от Коалицията на желаещите?

Zelensky paused to think when a journalist asked whether Trump had called him his friend “He told me a lot of different words. Positive ones also.” The Ukrainian president also commented on the strikes against the Crimean Bridge: “Crimea is Ukraine, and we can do whatever we want with what belongs to us.” — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2026

По-важното - гаранциите за сигурност

Всъщност далеч по-важните думи на Зеленски касаеха гаранциите за сигурност за Украйна при бъдещ мир с Русия. Украинският президент буквално изрази съмнение какво всъщност се разбира под гаранции за сигурност – защото Джаред Къшнър, зетят на Тръмп, увери, че руският диктатор Владимир Путин бил отворен да се говори и уточни въпросът. Само че Къшнър изрично каза, че тези гаранции и в по-широк аспект мирното споразумение трябва да са в интерес и на САЩ! И го каза, докато обясняваше как "нещо" в сегашната система за сигурност в Европа не работи. Затова и Зеленски изясни: Не съм сигурен, че имаме еднакво разбиране за член 5 от Договора за НАТО (защото Къшнър говори за гаранции за сигурност в духа на този текст). И даде да се разбере, че за него гаранция за сигурност е американска военна база с американски войници в нея например в Киев. Той уточни, че от САЩ са реагирали негативно, когато е повдигнал този въпрос. "Бихме се радвали да имаме американски бази, както в Близкия изток. Между другото, тези страни също не са в НАТО. Така че има ли отговор на този въпрос? Аз все още нямам такъв". Украинският държавен глава поиска изрично изясняване, точка по точка, какви ще са предложените гаранции за сигурност. - Още: Зеленски: САЩ лансираха идеята Украйна да отстъпи Донбас в замяна на членство в НАТО