Унгария оттегли възраженията си срещу отварянето на последните два от шестте преговорни клъстера за присъединяването на Украйна и Молдова към Европейския съюз. Това съобщи The Kyiv Independent на 19 ноември, позовавайки се на източници. Клъстерите се отнасят до селското стопанство и зеления преход. Все още трябва да бъдат изпълнени няколко процедурни стъпки, преди да могат да бъдат официално открити.

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Според изданието, Унгария е забавила окончателното одобрение, без да обясни защо. Дипломати от ЕС заявиха, че новото унгарско правителство вероятно не е искало да изглежда твърде отстъпчиво към Киев след години на антиукраинска реторика, насърчавана от правителството на Виктор Орбан.

Унгария блокираше откриването на нови клъстери за преговори за присъединяване на Украйна към ЕС в продължение на месеци, като изискваше, наред с други неща, приемането на закон за образованието на националните малцинства. След като Върховната рада на Украйна одобри съответните изменения, Будапеща оттегли ветото си на 7 октомври върху откриването на втория и третия клъстер, обхващащи вътрешния пазар и конкурентоспособността. ЕС официално ги откри на 13 октомври.

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На 27 октомври обаче Унгария отказа да одобри резултатите от скрининга за четвъртия и петия клъстер. Клъстер 4 обхваща зелената програма, включително транспорт, енергетика, околна среда и изменение на климата. Клъстер 5 обхваща селското стопанство, рибарството, регионалната политика и бюджета.

Посланикът на Украйна в Унгария Федор Шандор отрече по това време Будапеща да е блокирала решението, заявявайки, че унгарската страна просто е поискала повече време за допълнително преразглеждане. На 3 ноември посланикът на Украйна в ЕС Тарас Качка заяви, че Киев и Будапеща са постигнали взаимно разбирателство и че Украйна очаква да отвори последните два клъстера до края на 2026 г.

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