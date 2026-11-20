Броят на мюсюлманите може да превиши броя на християните по света до 2035 година, а Африка би могла да се превърне в център на християнството. Такива са заключенията, до които са достигнали изследователи от Pew Research Center и полския изследователски център CASPAR. Според техните прогнози между 2020 и 2070 г. световната мюсюлманска популация ще нарасне с 80%, докато християнската – с едва 30 на сто. До края на този период по света се очаква да има около 3,6 милиарда мюсюлмани и 3 милиарда християни.

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Разликата се дължи на коефициентите на раждаемост и възрастова структура на населението. Мюсюлманките имат средно 3,1 деца, в сравнение с 2,5 при християнките. До 2070 г. се предполага, че 54% от всички християни по света ще живеят в Субсахарска Африка. Демократична република Конго би могла да изпревари САЩ като страната с най-голямо християнско население, с около 299 милиона християни.

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В Европа делът на християните би могъл да падне от 67% на 52%, докато в САЩ той би могъл да спадне до 48%. Делът на хората по света, които не се идентифицират с религия, също се очаква да намалее от 24,2% на 17%. Това отчасти ще бъде обусловено от свиващото се население на Китай, тъй като страната е дом на значителна част от световното население без религиозна принадлежност. Тези прогнози биха могли да се променят, ако коефициентите на раждаемост, миграционните модели или броят на хората, преминаващи от една религия към друга, се променят.

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