Разходите на САЩ за войната в Иран са достигнали приблизително 48,3 млрд. долара към 13 ноември, но тъй като тази обща сума не включва щетите от атаките срещу американските военни бази в Близкия изток, сенатори настояха Пентагонът да предостави и тези данни. Служителят на Пентагона Артър Милър, който отговаря за бюджетните въпроси, представи най-новата обща оценка на разходите пред Комисията по въоръжените сили на Сената. Представената сума включва разходите за военни операции, както и за подмяна на оборудване и боеприпаси.

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Сенаторът демократ Ричард Блументал от Кънектикът настоя Милър да даде и оценка за щетите по американските съоръжения, но Милър отговори, че не разполага с такава. Сенаторът републиканец Роджър Уикър от Мисисипи, който е председател на комисията, нареди на Милър да се опита да даде отговор възможно най-скоро.

Според анализ на АП Иран е атакувал хангари за самолети, системи за предупреждение за удари, складове, жилища за войници и други американски обекти в Близкия изток, причинявайки щети по оборудване на стойност милиарди долари.

Цената на войната се превърна в спорна тема в Конгреса на САЩ, като дебатите относно разходите се разгорещяват, тъй като администрацията на Тръмп иска законодателите да приемат отбранителен бюджет на стойност 1,5 трилиона долара. Непопулярната война и икономическите ѝ последици допринесоха за тежките загуби на републиканците на междинните избори и финансовите спорове около конфликта ще се засилят още повече, след като демократите поемат контрола над Конгреса през януари за остатъка от мандата на президента Доналд Тръмп.

Пентагонът е изправен пред все по-силни призиви от страна на демократите да оповести оценките за щетите, нанесени от Иран на американските бази в Близкия изток.

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Сенаторката демократка Елизабет Уорън от Масачузетс зададе поредица от въпроси към временно изпълняващия длъжността заместник-министър на военноморските сили Хун Као относно разходите за войната по време на изслушването му във вторник за потвърждаване на назначението му на постоянна длъжност.

Позовавайки се на независими оценки и информация от медиите, Уорън заяви, че американската морска блокада срещу иранското корабоплаване струва около 32,5 милиона долара на ден, докато иранската атака срещу регионалния щаб на военноморските сили на САЩ в Бахрейн е нанесла щети за най-малко 400 милиона долара.